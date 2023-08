Unbekannter sprengt einen Briefkasten in Auhausen in die Luft

Ein Täter benutzt mehrere Böller, um einen Briefkasten komplett zu zerstören. Der Hausbewohner wird mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen.

Die Polizei sucht in Auhausen nach Zeugen, nachdem ein Briefkasten in die Luft gejagt worden ist. Am Dienstagmorgen wurde ein 19-jähriger Auhausener gegen 3.10 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Bei der Nachschau stellte er fest, dass sein Briefkasten mit Böllern gesprengt wurde. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Der Briefkasten wurde vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)