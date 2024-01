Unfallzeugen werden in Nördlingen von 67-Jährigen beleidigt

Die Nördlinger Polizei beruhigt eine Situation nach einem Unfall auf einem Parkplatz. Der Verursacher erhält eine Anzeige.

Ein Autofahrer hat am Donnerstag auf einem Nördlinger Parkplatz ein Auto beschädigt. Laut Polizeibericht beobachteten drei Zeugen gegen 10.15 Uhr, wie der 67-Jährige mit seinem Auto auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße gegen einen geparkten Wagen stieß. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Als die Zeugen ihn auf den Schaden ansprachen, bestritt er, den Unfall begangen zu haben.

Der Senior habe die Zeugen daraufhin massiv beleidigt, sodass eine Polizeistreife eingreifen musste. Die Beamten beruhigten die Situation und konnten dem Mann nachweisen, dass er den Schaden verursacht hatte. Der 67-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Beleidigung. (AZ)