Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Nördlingen

Bei einem Zusammenstoß in Nördlingen werden am Donnerstag vier Menschen verletzt, eine 84-Jährige schwer. Der Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nördlingen wurden am Donnerstag gegen 18 Uhr vier Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Auto den Inneren Ring stadtauswärts.

Zum Unfall kam es an der Abzweigung zur Würzburger Straße. Dort hielt der Rentner zuerst an einer roten Ampel an, als diese auf Grün schaltete, fuhr er wieder los. Eine 57-Jährige, die ihm entgegenkam und links abbiegen wollte, übersah den 84-Jährigen in seinem Auto, so kam es laut Polizeibericht zum Zusammenstoß.

Beim Unfall in Nördlingen wurde eine 84-jährige Beifahrerin schwer verletzt

Die 57-Jährige und ihr 31-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, ebenso der 84-Jährige. Seine ebenfalls 84-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Alle vier Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei schätzt diesen auf etwa 25.000 Euro. Die Wagen wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen war mit rund 20 Mann vor Ort und unterstütze bei der Verkehrslenkung. Die Einmündung war laut Polizei für etwa eine Stunde teilweise komplett für den Verkehr gesperrt. (AZ)