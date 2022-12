Was wird aus der Betonmischanlage in der Nürnberger Straße?

Plus Die Anlage in Nördlingen wird zurückgebaut. Das Unternehmen Märker gibt Auskunft, warum dieser Schritt unternommen wird.

Jahrzehntelang prägte die Betonmischanlage der Firma Rieser Frischbeton zwischen dem Gartenmarkt der BayWa und dem Unternehmen Kiel einen Teilabschnitt der Nürnberger Straße in Nördlingen. Fast täglich waren dort Lkw mit sich drehenden Trommeln als Aufbauten zu sehen, die dort mit frisch hergestelltem Beton befüllt wurden. Mittlerweile ist von dem markanten Stahlkonstrukt mit den beiden Silos nichts mehr zu sehen. Die Betreiberfirma Märker Transportbeton, die ein Teil der Märker-Gruppe ist, baut die Anlage gerade zurück. Jahrelang hat das Harburger Unternehmen dort Beton für die unterschiedlichsten Baustellen in der Region gemischt.