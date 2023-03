Nördlingen

vor 47 Min.

Zugunfall in Nördlingen: Verletzte Frau ist aktuell nicht vernehmungsfähig

Die beim Eisenbahnunfall in Nördlingen verletzte Person befindet sich im Krankenhaus.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Die Polizei gibt Auskunft zum Zustand der 39-jährigen Frau, die am Montagabend in Nördlingen bei einem Bahnunfall verletzt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Themen folgen