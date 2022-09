20.000 Euro Schaden am Auto und Führerschein weg

Ein 25 Jahre alter Mann hat in Oettingen einen Unfall verursacht. Er hatte nicht nur zu viel Alkohol getrunken.

Auto kaputt und Führerschein weg: Ein 25-Jähriger hat in Oettingen unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, kam der junge Mann am Samstag gegen 21 Uhr am Schloßbuck in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verursachte an einer Rampe einen Schaden von rund 1000 Euro. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von mehr als einem Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)

