Oettingen

vor 21 Min.

Oettingen bereitet sich auf den Historischen Markt vor

Historischer Markt Fast alle Nittinger seien beim Historischen Markt dabei, sagt Erich Schröppel. Am Freitagabend beginnt das Fest in Oettingen.

Plus Am Donnerstag wird an den Buden und Ständen fleißig gearbeitet. Nicht nur die Helferinnen und Helfer fiebern dem Start des Spektakels entgegen.

Von Gitte Händel

Noch eineinhalb Tage sind es, bis zur „Nacht der Narren“ am Freitagabend, dem ersten Abend des Historischen Marktes in Oettingen. Am Donnerstag ist Aufbauzeit bei strahlend blauem Himmel, bei schon 15 Grad um 9 Uhr und entsprechend guter Stimmung bei allen Aktiven.

In der Schloßstraße baut beispielsweise der Nittinger Haufen seine Stände auf. Sieht nicht so ganz einfach aus. Deswegen gibt es auch professionelle Hilfe von Mitarbeitern der Firma Taglieber. Erich Schröppel freut sich über die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit mit den Anwohnern. Ganz Nittingen sei für den Markt auf den Beinen, erzählt er, „von unseren 140 Einwohnern sind es vermutlich 120“. Vor dem Schloss hat der Lehminger Haufen seine Brewer-Bude aufgebaut, das Rundzelt ist noch am Entstehen. Christian vom Förderverein Lehmingen lobt das Wetter. Es gebe zum Historischen Markt eine „Wetterschutzglocke“ über Oettingen, meist sei es schön gewesen in den vergangenen Jahren. Obwohl – einmal habe es tatsächlich in einer Nacht noch einmal geschneit, erinnert er sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen