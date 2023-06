Hoher Schaden bei Unfall: Senior missachtet Vorfahrt in Oettingen

Ein Autofahrer übersieht in Oettingen ein Auto: Daraufhin kommt es zu einem Unfall. Die zwei Beteiligten bleiben unverletzt, es entsteht aber ein hoher Schaden.

Ein 84-Jähriger hat in Oettingen die Vorfahrt missachtet. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Senior am Donnerstagnachmittag auf der Schloßstraße in Oettingen, als ein 34-jähriger Autofahrer von der Hofgasse einbiegen wollte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Keine der Beteiligten wurde verletzt, es entstand jedoch ein Schaden von etwa 5000 Euro. (AZ)

