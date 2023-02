Mann hat Unfall nicht verschuldet, ist aber trotzdem Führerschein los

Ein Auto fährt beim Ausparken in den Wagen des 55-Jährigen. Warum die Polizei ihm dann den Führerschein abnimmt.

Pech hatte ein 55-Jähriger, als ihm auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Oettingen ein Pkw beim Ausparken in seinen Wagen fuhr. Der Mann war zwar nicht der Unfallverursacher - aber die Polizei stellte bei ihm eine deutliche Alkoholisierung fest. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, berichten die Beamten. Seinen Führerschein musste der 55-Jährige daher der Polizei überlassen und zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr. (AZ)