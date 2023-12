Oettingen

Neues Fahrzeug für die Oettinger Feuerwehr

Thomas Heydecker (Mitte) übergab den symbolischen Schlüssel für das neue Feuerwehrauto an Kommandant Thomas Foltin (links) und dessen Stellvertreter Frank Bittner.

Plus Das neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeug kostet fast eine halbe Million Euro. Mehrere Geldgeber ermöglichen den Kauf. Jetzt wurde das Fahrzeug offiziell übergeben.

Die Feuerwehr Oettingen hat ihre Ausrüstung optimiert. Am Wochenende wurde in dem Zusammenhang ein neues Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF 10) in einer Feierstunde mit den Angehörigen der Wehr, der Geistlichkeit und politischen Gästen offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Bürgermeister Thomas Heydecker sprach von einem krönenden Abschluss einer langen Vorbereitungszeit mit Planungen und unzähligen Sitzungen. Insgesamt habe das Fahrzeug 450.000 Euro gekostet. Die Stadt trage davon 285.000 Euro, die Regierung von Schwaben 83.000 Euro und der Landkreis Donau-Ries rund 50.000 Euro. Die Feuerwehr selbst steuere 30.000 Euro bei. Das Projekt sei von den Beteiligten professionell abgewickelt worden. Der Bürgermeister verwies auf die bedeutende Funktion der Oettinger Floriansjünger als Stützpunktwehr für das gesamte Nordries. Sie seien darüber hinaus ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Kommune.

