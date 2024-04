Oettingen

vor 31 Min.

Warum soll die B466 in Oettingen schmaler werden?

Das Staatliche Bauamt will die Umgehungsstraße der B466 schmaler machen.

Plus Sowohl Stadträte als auch Bürger wundern sich über die Straßenarbeiten an der B466 in Oettingen. Einen groben Zeitplan gibt es für die geplanten Kreisverkehre.

Von Bernd Schied

Im Oettinger Stadtrat gab es in der vergangenen Sitzung Verwunderung über die Absicht des Staatlichen Bauamtes Augsburg, die B466 (Umgehungsstraße) zwischen der Kreuzung Munninger Straße und dem Kreisel nahe der Wörnitzbrücke zu verschmälern. Eine schlüssige Erklärung für dieses Vorhaben konnte die Verwaltung seinerzeit nicht geben, auch bei manchen Leserinnen und Lesern unserer Zeitung sorgte die Maßnahme für Unverständnis. Auf Anfrage unserer Redaktion gab jetzt der stellvertretende Abteilungsleiter für den Zuständigkeitsbereich Donau-Ries beim Staatlichen Bauamt, Wolfgang Betzl, Auskunft.

Er sagte, dass der betreffende Abschnitt mit seinen derzeitigen Ausmaßen den „Charakter einer Außerortsstraße“ aufweise und deshalb häufig zu schnell gefahren werde. Geschwindigkeitsmessungen hätten dies immer wieder ergeben. Mit der Reduzierung der Breite auf künftig sieben Meter solle dem entgegengewirkt werden, meinte Betzl. Technisch umsetzen lasse sich dies durch das Abfräsen des Fahrbahnbelages rechts und links und der Schaffung neuer „standfester“ Bankette. Die Bauarbeiten seien für dieses Jahr geplant.

