In Pflaumloch schließt die Metzgerei Behringer

Direkt an der Bundesstraße in Pflaumloch liegt das Gebäude der Metzgerei Behringer, die im Dezember schließen wird.

Plus 1914 hat der Großvater des heutigen Besitzers die Metzgerei und die Gastwirtschaft gepachtet. Das Wirtshaus gibt es schon seit der Corona-Pandemie nicht mehr.

In Pflaumloch geht eine Tradition zu Ende: Im Dezember schließt die Metzgerei Behringer für immer ihre Türen. Wie Inhaber Heinz Behringer auf Nachfrage mitteilt, wird der 9. Dezember voraussichtlich der letzte Verkaufstag sein. Gestiegene Kosten und fallende Umsätze machten den Schritt notwendig, sagt der Metzgermeister.

Zudem habe er, knapp 70 Jahre alt, keinen Nachfolger. In seinem kleinen Betrieb muss Behringer immer große Mengen an Waren, wie beispielsweise Gewürze, beim Großhandel abnehmen und sogar einen Mindermengenzuschlag bezahlen. Das rechne sich auf Dauer nicht mehr. Bis 2009 hat Behringer noch selbst produziert und geschlachtet. Ab diesem Jahr traten neue Richtlinien in Kraft, sein Betrieb war für eine EU-Schlachtstätte nicht mehr zulässig. „Und ich kann ja nicht alle zehn Jahre ein neues Schlachthaus bauen“, erklärt Behringer.

