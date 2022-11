Reimlingen

Besseres Mobilfunknetz für Reimlingen? Rat diskutiert über Funkmast

In Reimlingen könnte 2023 vielleicht ein Mobilfunkmast aufgebaut werden.

Plus In Reimlingen könnte ein Mobilfunkmast entstehen und für besseren Empfang sorgen, doch eine Entscheidung fällt das Gremium nicht. Wie es nun weitergeht.

Von Matthias Link

Soll in Reimlingen ein Mobilfunkmast aufgestellt werden? Darüber hat kürzlich der Gemeinderat beraten. Die Firma ATC reichte einen entsprechenden Antrag bei der Gemeinde ein. ATC würde den Mast im Auftrag von Telefónica (O2) errichten und anschließend an diesen und eventuell weitere Mobilfunkanbieter vermieten. Nach Informationen von Bürgermeister Jürgen Leberle hat der Mast eine Laufzeit von 30 Jahren, die Höhe soll maximal 50 Meter betragen. Als Standort ist der ehemalige Schuttplatz in der Nähe des Sportplatzes auf dem Berg vorgesehen, der Abstand zum nächsten Wohnhaus beträgt circa 330 Meter.

