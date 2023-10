Diese Vorschläge gibt es zum ehemaligen Klosterareal in Reimlingen

Plus Der Bebauungsplan für die Umgestaltung des Kosterareals in Reimlingen lag aus. Widersprüche gab es keine. Ein Vorschlag war die Reaktivierung eines Biotops.

Das ehemalige Klosterareal in Reimlingen soll bekanntlich umgestaltet werden. Wie, dass konnte bis Mitte Oktober jeder nachvollziehen: Der Bebauungsplan lag zur Einsicht aus. Widersprüche habe es keine gegeben, hieß es in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates, Optimierungsvorschläge allerdings schon.

Die Stellungnahmen zum Bebauungsplan wurden vom Planungsbüro Godts gesichtet. Über die Änderungsvorschläge hatte der Gemeinderat nun zu beschließen. Von Seiten der Bürgerschaft hab es keine Anregungen gegeben. Grundsätzlich plädierte Godts dafür, die Optimierungsvorschläge aus den Stellungnahmen an- und aufzunehmen. So wird ein Biotop auf dem Gelände, das eigentlich nicht mehr vorhanden ist, wieder Gewicht im Bebauungsplan erhalten und reaktiviert.