Navidad Latina mit Veronica Gonzales und ihrer Band

Die Sängerin Veronica Gonzales führt die Zuhörerinnen und Zuhörer im ausverkauften Reimlinger Kulturstadl in ein weihnachtliches Südamerika.

Feliz Navidad! Das heißt auf Deutsch "Frohe Weihnachten". Doch von "Oh du Fröhliche" kann nur bedingt die Rede sein, schaut man in die Vergangenheit der Sängerin Veronica Gonzales, die mit ihrer Band die Zuhörer und Zuhörerinnen in Reimlingen in ein weihnachtliches Südamerika entführte. Eine schwere Erkrankung und die Auswirkungen der Corona-Pandemie gingen auch an Veronica Gonzales nicht spurlos vorüber. Da ist es doch umso schöner, wenn es ihr und den Musikern gelingt, sich schnell in das Herz des Publikums in einem ausverkauften Kulturstadl zu spielen.

Veronica Gonzales, eine charismatische Erscheinung

Veronica Gonzales ist immer noch eine charismatische Erscheinung mit einer zauberhaften Bühnenpräsenz. Und Singen geht immer, auch wenn die Stimme nicht mehr die jugendliche Frische aufweist. Dazu ein Hüftschwung hier, zwei Schritte nach links, garniert mit einem charmanten Lächeln ins Publikum. So macht man Musik in Südamerika. Künstlerische Qualitäten und Ambitionen spielen dabei eher eine untergeordnete Rolle. Und dann blitzt dieses Leuchten in ihren Augen auf, das sich immer dann einstellt, wenn sie vor Publikum singen darf.

„Leben und leben lassen“ ist das Credo des Abends. Und so steht es auch dem Kulturforum gut zu Gesicht, in Schwierigkeiten geratenen Künstlern aus der Region mit einem Auftritt unter die Arme zu greifen. Unterstützung erfährt an diesem Abend auch eine Sängerin aus der Ukraine. Oelena Serpen darf mit auf die Bühne und das ein oder andere Lied singen. Und dann verteilen die Musiker Geschenke in Form von Liedern. Das fetzt und groovt ganz ordentlich.

Musiker aus Lateinamerika sind oft wahre Lebenskünstler, rhythmisch getrieben von einem angeborenen Temperament und einer unbändigen Spiel- und Lebensfreude. So wird auf allerlei fremdartigen Instrumenten geschüttelt, geklopft, geflötet und getrommelt, als gäbe es kein morgen mehr. Allen voran Inga Rinke überzeugt mit feinem Rhythmusgespür und perfekter Technik. Die Stücke kommen aus allen Ecken Lateinamerikas und handeln überwiegend von Weihnachten und der Geburt Jesu. Ihnen gemeinsam ist eine ansteckende Fröhlichkeit. Melancholische Besinnlichkeit ist eher fehl am Platze. Und auch der Ohrwurm „Feliz Navidad“ darf natürlich nicht fehlen. Noch eine Zugabe hinterher, und Weihnachten kann kommen. (ce)