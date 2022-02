Reimlingen

vor 35 Min.

Reimlingen von der B25 künftig nur noch über Heuweg erreichbar

Plus Der Mittelweg wird entgegen einstiger Zusagen endgültig von der B25 abgebunden. Auch zur Sanierung des Kindergartens St. Georg gibt es Neuigkeiten.

Von Dominik Durner

Unerfreuliche Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger in Reimlingen: Der Vorstoß der Gemeinde, indirekt über die DON7 nach Grosselfingen weiter mit dem Mittelweg an der B25 angebunden zu bleiben, ist endgültig abgelehnt worden. Oberbürgermeister Jürgen Leberle berichtete von einem Treffen mit dem Straßenbauamt und dem Landrat und sei nun "mit dem Latein am Ende".

