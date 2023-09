Reimlinger Hausfassade mit Ketchup beschmiert

Bislang Unbekannte beschmieren eine Hausfassade in Reimlingen mit Ketchup. Der Hausbewohner beobachtet die Tat - die Polizei ermittelt.

Eine Hausfassade in Reimlingen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschmiert worden. Wie die Polizei berichtet, warfen unbekannte Täter gegen 23 Uhr mehrere geöffnete Kleinverpackungen Ketchup gegen die Fassade in der Hauptstraße.

Durch die Verschmutzung entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Bewohner konnte die Tat beobachten und äußerte bei der Polizei einen Verdacht zur Identität der mutmaßlichen Täter. Die Überprüfungen und Ermittlungen bei der Polizei laufen bereits - weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

