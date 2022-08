Unbekannter fährt in Reimlingen mittig und streift entgegenkommendes Auto

In Reimlingen kommt einer Autofahrerin am Dienstagmorgen ein mittig fahrendes Auto entgegen. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise entgegen.

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in Reimlingen einen Streifunfall verursacht. In den frühen Morgenstunden kam er im Mittelweg einer Autofahrerin entgegen, fuhr aber – anstatt am rechten Fahrbahnrand – mittig auf der Straße, wie die Polizei berichtet. Der unbekannte Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten. Die Inspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)