Verkehrspolizei stoppt Fahrer mit 168 km/h auf B25

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat Autofahrer bei Reimlingen kontrolliert. Das Fazit der Beamten: 78 Beanstandungen.

Die Verkehrsinspektion Donauwörth hat am Freitag, 14. Oktober, auf dem neu ausgebauten Teilstück der Bundesstraße 25 bei Reimlingen in der Zeit von 14 bis 19 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der nun zweispurig ausgebauten Straße in Fahrtrichtung Donauwörth durchgeführt. Bei einem Gesamtlauf von 1639 Fahrzeugen mussten laut Polizeibericht 78 Beanstandungen – 36 Anzeigen und 42 Verwarnungen – bearbeitet werden.

Fünf Pkw seien abzüglich aller Toleranzen mit Geschwindigkeiten von 141 km/h und mehr gemessen worden, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Der Höchstwert lag laut Polizei bei 168 km/h. Die fünf betroffenen Fahrer erwarten Bußgelder zwischen 600 und 1200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie jeweils Fahrverbote von einem respektive zwei Monaten. (AZ)