Insolvenz der Bäckerei Moll und ein Auf und Ab in der Rieser Wirtschaft

Plus Das Wirtschaftsjahr 2023 hat viele Sonnen- und Schattenseiten. Varta kommt nur langsam wieder auf die Beine und eine Bäckerei-Kette hatte keine Chance mehr auf Rettung.

Zum Jahreswechsel kam für die Wirtschaft im Ries die erste überraschende Nachricht: Pia Kollmar, Geschäftsführerin der Oettinger Brauerei, musste ihren Posten räumen und wurde Vorsitzende des Beirats. "Die Brauwirtschaft steht vor schwierigen Zeiten", sagte sie im Interview mit unserer Redaktion. Die Brauerei selbst steckte zu dem Zeitpunkt bereits mitten in der Sanierung. Doch so düster wie bei Varta war es in der Brauerei nicht. Mehr als ein halbes Jahr gab es für die Beschäftigten der Micro Production in Nördlingen keine Arbeit. Die Bänder standen still. Doch am härtesten traf Mitarbeitende und Kunden das Ende der Bäckerei Moll.

Im Mai meldete das Familienunternehmen aus Kirchheim am Ries Insolvenz an. Der vorläufig bestellte Insolvenzverwalter teilte nur wenige Tage nach der Bekanntmachung mit, dass es für den Bäckereibetrieb keine Zukunft geben wird. Die letzte Semmel, der letzte Laib Brot und die letzte Brezel wurden am 31. Mai über die Ladentheken gereicht. In der Region gab es eine Vielzahl an Filialen. Gestiegene Rohstoffpreise und Personalmangel hatten der Bäckerei zugesetzt. Junge Mitarbeiter wurden sogar aus Nepal, Marokko und Vietnam angeworben und eingesetzt, teilweise mit dürftigen Deutschkenntnissen, wie der vorläufige Insolvenzverwalter mitteilte. Zuletzt beschäftigte die Bäckerei 113 Personen, ein Großteil konnte in anderen Betrieben weiterarbeiten.

