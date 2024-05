Mainacht: Eier auf Hausfassade geworfen

In Maihingen ist eine Hauswand beschädigt, weil das Eigelb eintrocknete. In Hochaltingen wurde eine Gartentür herausgerissen.

Die Polizei meldet weitere Fälle von Sachbeschädigungen in der Mainacht. So wurde in der Von-Welden-Straße in Hochaltingen eine Gartentür aus der Halterung gerissen und dabei beschädigt. Weiterhin wurden im Grundstück mehrere Sachen verlegt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. In Maihingen wurde Im Oberbach eine Hausfassade mit mehreren Eiern beworfen. Das Eigelb trocknete ein und konnte nicht mehr entfernt werden. Es entstand ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet in beiden Fällen um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen.