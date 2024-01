Rund 15.000 Euro von der Kartei der Not für Hilfe im Ries

54 Menschen im Ries hat das Leserhilfswerk unserer Zeitung im Jahr 2023 helfen können. Rund 230 Spenderinnen und Spender unterstützten dafür die Kartei der Not.

Das Jahr 2023 ist von Konflikten und Krisen überschattet. Die Inflation, die Energiekrise und die schwierige Wohnungsmarktlage haben die Lebensunterhaltskosten immens steigen lassen. Das beängstigt viele Menschen und lässt etwa Alleinerziehende, Rentner oder Familien schneller in eine Notlage geraten. Wer in dieser Situation einen unerwarteten Schicksalsschlag verkraften muss, kann dann oft nur mit fremder Hilfe einen Ausweg finden. Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, steht auf dem Weg zurück in ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben als helfender Partner zur Seite.

Trotz der aktuellen Herausforderungen helfen weiterhin viele Leserinnen und Leser mit ihren Spenden. Diese große Kartei der Not-Familie macht es erst möglich, Menschen in schwierigen Situationen wirkungsvoll helfen zu können. Das war im Ries auch im Jahr 2023 wieder über ein Dutzend Mal der Fall. In der RN-Aktion "Yoga für den guten Zweck" wurde genauso Geld für die Kartei gesammelt wie bei vielen Vereinen. Erst kürzlich kassierten bei der Lidl-Eröffnung in Nördlingen außerdem die Bürgermeisterinnen für den guten Zweck.

Kartei der Not hilft 54 Menschen mit rund 14.700 Euro

Im Verbreitungsgebiet der Redaktion sind im vergangenen Jahr 15 Hilfeanfragen eingegangen. Insgesamt habe die Kartei der Not 54 Menschen mit über 14.700 Euro helfen können, berichtet Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not und des Ellinor-Holland-Hauses. Dabei standen dem Hilfswerk rund 230 Spender aus dem Redaktionsbereich zur Seite. Die größte Einzelspende kam von einer privaten Unterstützerin aus Nördlingen.

In acht Fällen unterstützte die Kartei Familien mit insgesamt 15 betroffenen Kindern. Zehnmal wurde Unterstützung von Personen angefordert, die mit einer chronischen Krankheit und/oder einer Behinderung leben. Bei den Menschen mit Behinderung bezuschusste die Kartei der Not neben Freizeitmaßnahmen und einer Klassenfahrt die soziale Teilhabe. In einem Fall ging eine Spende an eine von Behinderung betroffene Familie für die Beschaffung eines behindertengerechten Fahrzeugs. In einem zweiten Fall half das Team um Arnd Hansen einem autistischen Mann bei der Ausstattung eines angepassten Arbeitsplatzes mit speziellem Werkzeug und Sägen.

Kartei der Not unterstützt Familien bei Gesundheitskosten

Weiter wurden alleinerziehende Familien bei Gesundheitskosten, Kinderkleidung oder Brennholz sowie neuen Matratzen unterstützt. Auch Essensgeld beim Hortbesuch übernahm die Kartei der Not. Die Lebenshilfe und das Diakonische Werk konnten mit den Notfallhilfen rund 20 Menschen ohne aktuell verfügbares Einkommen mit kleinen Beträgen von bis zu maximal 50 Euro beistehen. Davon konnten Dinge des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Hygieneartikel, Unterwäsche, Rezeptkosten oder Kinderausstattung beschafft werden.

Lesen Sie dazu auch

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Unverschuldet in Not geraten kann jeder jederzeit. Krankheit, Behinderung, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind nur einige Beispiele dafür. Die Kartei der Not steht als Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlages den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite. Sie leistet rasch, unbürokratisch und nachhaltig Hilfe – und das in enger Zusammenarbeit mit einem Netzwerk sozialer Beratungsstellen vor Ort. Da alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden, kommt jede Spende zu 100 Prozent den Betroffenen zugute.

Die Kartei der Not 1 / 4 Zurück Vorwärts Das Hilfswerk Die Kartei der Not wurde 1965 von Ellinor Holland, Verlegerin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, gegründet. Sie hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Stiftung wird getragen von der Mediengruppe Pressedruck in Augsburg. Jede Spende kommt zu 100 Prozent an. Alle Verwaltungskosten trägt komplett die Mediengruppe.

Die Einzelfallhilfe Die Kartei der Not hilft im Einzelfall, ob mit einem Zuschuss zu den Heizkosten, für eine Brille oder notwendige Einrichtungsgegenstände. Sie arbeitet dabei mit sozialen Beratungsstellen vor Ort zusammen, damit die Unterstützung auch bei Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird.

Das Ellinor-Holland-Haus Für Fälle, in denen die Einzelfallhilfe nicht reicht, gibt es seit 2016 das Ellinor-Holland-Haus in Augsburg. In den 28 Wohnungen können etwa 70 Menschen in schwierigen Lebenssituationen für maximal drei Jahre leben. Ziel ist, dass sie zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden und weitgehend unabhängig von staatlichen Leistungen leben können.

Das Spendenkonto Kreissparkasse Augsburg, Konto 7070 (IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70), BLZ 720 501 01 (BIC: BYLADEM1AUG).

„Als Leserhilfswerk stehen wir getreu dem Motto "Gemeinsam geht's' für schnelle und unbürokratische Hilfe. Das ist aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärfen Notlagen wie Krankheit, Behinderung und Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge. Deshalb sind wir sehr froh, dass uns viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden unterstützen, damit wir hier helfen können. Vielen Dank dafür", sagt Arnd Hansen.