Riesbürg

18:39 Uhr

Riesbürg muss im Wasserstreit mit Nördlingen Niederlage einstecken

Mit großen Geräten arbeitete die Bohrfirma Hahn & Keller GmbH im März 2023 in einem Waldgebiet westlich der Alten Bürg an der potenziellen Trinkwasserquelle für Nördlingen.

Plus Nördlingen kann nach einem Gerichtsbeschluss jetzt bei der Alten Bürg mit der Brunnenbohrung und einem Pumpversuch starten. Riesbürg zieht vor die höchste Instanz.

Von Bernd Schied

Im „Wasserstreit“ mit Nördlingen hat der Wasserzweckverband Siebenbrunnen in der Gemeinde Riesbürg vor Gericht eine Niederlage einstecken müssen. Das hat Bürgermeister Willibald Freihart in der Gemeinderatssitzung am Montagabend mitgeteilt. Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts in Stuttgart vom Februar darf die Stadt Nördlingen sofort mit der Brunnenbohrung auf dem vorhandenen Bohrloch nahe der Alten Bürg mit anschließendem 144-Stunden-Pumpversuch auf Basis einer erteilten wasserrechtlichen Erlaubnis des Landratsamtes Ostalbkreis beginnen.

Gegen den Erlaubnisbescheid des Landratsamtes hatten die Gemeinde Riesbürg und der Wasserzweckverband Siebenbrunnen Widerspruch eingelegt, was dessen aufschiebende Wirkung zur Folge hatte. Damit war der Beginn der Bohrarbeiten nicht möglich. Aufgrund eines gerichtlichen Antrags der Stadt auf Anordnung der sofortigen Vollziehung war die Angelegenheit dann vor dem Verwaltungsgericht gelandet, das im Sinne der Stadt entschieden hat.

