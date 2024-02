Wechingen

Geboren am 29. Februar: Wechinger Ex-Bürgermeister Dürrwanger wird 80

Johann Dürrwanger wird am 29. Februar 80.

Plus Die Chance, am Schalttag auf die Welt zu kommen, ist gering. Der ehemalige Wechinger Bürgermeister Johann Dürrwanger zählt zu den Schalttagskindern.

Von Klaus Jais

In Deutschland gibt es laut dem DGB Rechtsschutz 55.000 Schalttagskinder, das sind nur etwa 0,07 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wie das Guinessbuch der Rekorde berichtet, liegt die Chance, dass ein Kind am 29. Februar geboren wird, statistisch gesehen bei 1:1461. Soweit die statistischen Zahlen und hin zu einer reellen Person, die heute Geburtstag feiert. Der Wechinger Johann Dürrwanger („Der Schimmelwirt“) wurde am 29. Februar 1944 geboren, wird somit heute 80 Jahre alt. Dürrwanger, der das Fest der Goldenen Hochzeit bereits feierte, ist mit Irma verheiratet. Aus der Ehe entstammen drei Kinder, die wiederum für fünf Enkelkinder sorgten.

Der Jubilar war in der Zeit vom 1. Mai 1978 für drei Amtszeiten bis 30. April 1996 Erster Bürgermeister der Gemeinde Wechingen. Beim Start als junger Bürgermeister („Von Tuten und Blasen keine Ahnung“) war er gerade mal 34 Jahre alt. Eben erst war die neue Großgemeinde aus den Orten Wechingen, Holzkirchen und Fessenheim gebildet worden. Baugebiete entstanden in allen drei Ortsteilen. Bei seiner Verabschiedung sagte der damalige Gemeinderat Heinrich Meyer, dass es Dürrwanger hervorragend gelungen sei, die Gemeinden zusammenzuführen.

