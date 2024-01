Schwörsheim

Dach über dem Kopf für die katholische Glaubensgemeinde

Ein Bauzaun deutet es an: Die Schwörsheimer Kirche ist momentan gesperrt.

Plus Wenige Wochen vor Weihnachten muss St. Leonhard in Schwörsheim St. Leonhard Obdach geben. Der Turm neigt sich inzwischen so sehr, dass Einsturzgefahr besteht.

Es sieht alles so friedlich aus bei der katholischen Kirche in Schwörsheim. Gleich neben dem Dorfweiher steht das schmucke Ensemble der Pfarrei St. Leonhard. Wenn nicht ein schnöder Bauzaun das gesamte Gelände rund um die Kirche absperren würde, könnte man denken, es sei alles in bester Ordnung. Mitnichten. Ausgerechnet vierzehn Tage vor Weihnachten haben Experten der Diözese Eichstätt bei einer turnusmäßigen Inspektion festgestellt, dass sich der Turm offensichtlich deutlich nach Osten geneigt hat und deshalb Einsturzgefahr besteht.

Erst im Jahr 1955 baute sich die katholische Pfarrgemeinde Schwörsheim ein eigenes Gotteshaus am damaligen Nordrand des Dorfes und das bis dahin bestehende Simultaneum mit der evangelischen Kirche wurde 1958 aufgelöst. Das evangelische Gotteshaus mit dem gleichen Patronatsnamen ist deutlich älter, die Erbauungszeit ist unklar. Es gibt nur Indizien: Ein Visitationsbericht vom Bistum Eichstätt aus dem Jahr 1601 beschreibt drei Altäre in einem kleinen Kirchlein mit drei Fensterachsen, einer Tür im Osten und Südwesten. Kurz nach 1700 entstand eine Saalkirche, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erweitert wurde.

