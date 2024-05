Nördlingen

18:24 Uhr

So verliefen die Polizeikontrollen in der Altstadt

Plus Zum Tag der Fahrradsicherheit berät der Fahrradclub Radler und mahnen Polizisten Raser. Besonders E-Bikes sind dabei oft zu schnell unterwegs - aus Gründen.

Von Veronika Ellecosta

Die Polizei hat Bobbycars neben ihrem Banner geparkt, doch am Donnerstagvormittag locken die kleinen Fahrzeuge noch keine Kinder an. Durch die Banner von Polizei und ADFC streicht der Wind und die Sonne scheint über dem Marktplatz in Nördlingen. Nur ab und zu unterbricht ein mahnender Ruf das Kleinstadtidyll. „Schön langsam, Fußgängerzone!“, ruft eine Polizistin einem E-Biker zu, der ganz und gar nicht schön langsam am Stand der Polizei vorbei brettert.

Die bayerische Polizei hat den Mai zum Aktionsmonat für Fahrradsicherheit erklärt. Angesichts steigender Unfallzahlen und auch mehr Verkehrstoten bei Radfahrern soll damit die Aufmerksamkeit für das Fortbewegungsmittel steigen, erklärt Marco Oberfrank, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Donauwörth. Das bedeutet: An ihrem Stand informiert die Polizei darüber, was ein Rad verkehrstauglich macht, beantwortet aber auch Bürgerfragen und will mit den Passantinnen und Passanten ins Gespräch kommen. Oberfrank ist mit dem Motorrad da, es parkt neben dem Stand. Das Motorrad komme gut bei den Kindern an, sagt Oberfrank, und die Bobbycars dienen wohl demselben Zweck. Ein Kind rattert nun auf einem über den Asphalt. „Er ist schon vorher vorbeigegangen und hat ein Auge auf das Bobbycar geworfen“, sagt die Mutter mit einem Lächeln.

