Rhein-Trip der Nördlinger Angels soll kein Reinfall werden

Plus Eigner Angels fahren nach dem starken Auftritt gegen Hannover selbstbewusst zum Bundesliga-Aufsteiger Düsseldorf. Der hat unter den Körben derzeit das gleiche Problem wie die Nördlingerinnen.

Ein Hauch von Euphorie wehte am Sonntag nach dem Heimspiel der Eigner Angels durch die Hermann-Keßler-Halle. Denn dass gegen die starken Hannoveranerinnen ein Sieg möglich wäre, das hätte wohl kaum einer der Zuschauer vorher für möglich gehalten. Die Angels allerdings zeigten, dass sie jederzeit bereit sind, vollen Einsatz zu bringen und auch schwierige Spiele für sich entscheiden können. Jede einzelne Spielerin trug ihren Teil zum Heimsieg bei und so waren die Zuschauer beeindruckt von der tollen Mannschaftsleistung.