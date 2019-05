vor 34 Min.

Die SG Alerheim wird 70 Jahre alt

Jubiläum wird im Juli gefeiert. Positive Bilanz, aber Nachwuchssorgen

Die Sportgemeinschaft Alerheim blickte bei ihrer jährlichen Generalversammlung auf das insgesamt positive Jahr 2018 zurück.

Die Mitgliederzahl des Vereins ist auch im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Besonders erfreulich sei, dass hierbei der Männer- und Frauenanteil nahezu ausgeglichen ist. Vorsitzender Martin Schörger berichtet außerdem, dass die SG Alerheim im wirtschaftlichen Bereich stabil und somit auch finanziell gut aufgestellt sei. Sein besonderer Dank galt allen Übungsleitern und Trainern, die sich ehrenamtlich um die Betreuung der aktiven Mitglieder im sportlichen Bereich kümmern. Diese beklagten in ihren einzelnen Berichten jedoch, dass es zunehmend Probleme bei der Nachwuchsgewinnung und auch bei der Gewinnung neuer ehrenamtlicher Übungsleiter gebe. Im Anschluss an die Berichte der Übungsleiter wurden einige Mitglieder vom Vorstand für ihre langjährige Vereinstreue geehrt. Ebenfalls konnten fünf Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt werden (siehe Foto). In Abwesenheit wurden ausgezeichnet: Katja Hiesinger, Brigitte Mührl, Andreas Vogel, Hannelore Winklmann (jeweils 25 Jahre), Karl Renner, Elfriede Schmidt, Gertrud Vogel, Emmi Wende (alle 40 Jahre), Erich Hiesinger, Helmut Keßler, Friedrich Schmidt (jeweils 50 Jahre), Karl Schmidt (Ehrenmitglied).

Im Jahr 2019 blickt die SGA auf 70 Vereinsjahre zurück. Dieses Jubiläum soll mit einem Festwochenende am 19. und 20. Juli in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der SG Alerheim gefeiert werden. (kle)

Themen Folgen