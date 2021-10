Zwei Tore in der Nachspielzeit: Rückstand kurz vor Schluss wettgemacht

Plus Maihingerinnen machen gegen Glött einen 0:2-Rückstand wett und setzen sich nach einem erneuten Rückschlag in der Schlussphase durch.

Am fünften Spieltag war es erst der zweite Einsatz der Maihinger Fußballerinnen und der zweite Sieg. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit fand Trainer Michael Klaus die richtigen Worte, um sein Team nach einem 0:2-Rückstand aufzuwecken. Nach 13 Minuten der zweiten Spielhälfte führte man 3:2 und sicherte sich in der Nachspielzeit den verdienten Sieg.