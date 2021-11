Wallerstein überrennt den Tabellenzweiten

SCW bejubelt hohen 5:0-Erfolg in Minderoffingen

. – Die Partie zwischen der SpVgg Minderoffingen und dem SC Wallerstein endete mit einer bitteren, aber verdienten Niederlage der Heimelf. Bereits zu Beginn des Spiels hatten die Gäste erste gute Chancen, die Heimtorwart Bosch noch abwehren konnte. Doch schon in der 16. Minute schoss Stefan Jaumann den Ball perfekt aus 24 Metern ins lange Eck zur verdienten Gästeführung. Nach einem weiteren Fernschuss der Gäste erhöhte Moritz Benninger auf 2:0. Kurz vor der Pause folgte nach einem Eckball für die Heimelf ein guter Konter der Gäste und Jannis Mayer machte den 3:0-Pausenstand perfekt. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und wurden durch Moritz Benninger mit dem 4:0 belohnt. Den Schlusspunkt zum 5:0-Sieg setzte Wallersteins Stefan Jaumann, der einen Eckball direkt ins Tor zirkelte.

Tore 0:1 Stefan Jaumann (16.), 0:2 Moritz Benninger (32.), 0:3 Jannis Mayer (45.), 0:4 Moritz Benninger (55.), 0:5 Stefan Jaumann (70.) Zuschauer 100

. – Gegen den Außenseiter zeigten sich die Schmuttertaler im sogenannten Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt von der ersten Minute an präsent. Die Gäste hatten im Prinzip außer Kampfgeist nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen, und waren mit dem halben Dutzend Treffer noch gut bedient. Schon in der Anfangsphase zeigten die Bäumenheimer sofort die Richtung an und gingen durch Ahmad Amini nach Zuspiel seines Bruders Mohammad mit 1:0 in Führung. Nach diesem schnellen Tor dominierten die Hausherren die einseitige Partie fast nach Belieben und konnten durch einen Foulelfmeter, den Bäumenheims Torjäger Metus Curkoli sicher verwandelte, auf 2:0 erhöhen. Nach einer halben Stunde leitete Curkoli das 3:0 durch Samed Yilmaz ein. Und nach dem Wiederanpfiff erhöhte erneut Samed Yilmaz auf 4:0. Mohammad Amini besorgte die verdienten restlichen beiden Tore.

Tore 1:0 Shafi Amini (5.), 2:0 Metus Curkoli (25.), 3:0 Samed Yilmaz (31.), 4:0 Samed Yilmaz (52.), 5:0 Mohammed Amini (64.), 6:0 Mohammed Amini (72.) Zuschauer 40

. - In einem mäßigen Spiel traf Jannik Eckmeier bereits in der 10. Minute nach einem Eckball nur den Gästepfosten. Trotz der Freistoßstärke der Gäste köpfte Julian Bonn zur 1:0-Pausenführung für die Heimelf ein. Auf der Gegenseite parierte Heimkeeper Danny Brückel gekonnt gegen Wörnitzstein-Bergs torgefährlichen Benedikt Hoser. Im zweiten Durchgang drückten die Gäste auf den Ausgleich. Doch auch jetzt hielt Danny Brückel den Kasten der Heimelf sauber. In der letzten Spielminute fiel dann der verdiente Ausgleich für die Gäste durch Benedikt Hoser aus drei Metern.

Tore 1:0 Julian Bonn (25.), 1:1 Benedikt Hoser (90.) Zuschauer 70