Alle Tore fallen erst nach der Pause

Standesgemäßer 4:0-Erfolg des TSV Nördlingen gegen FV Dittenheim

Der TSV Nördlingen trat gegen den mittelfränkischen Fußball-Bezirksligisten FV Dittenheim mit insgesamt 22 Akteuren an. Die Tore zum standesgemäßen 4:0-Sieg fielen allesamt nach dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Jonathan Schädle (SV Wörnitzstein-Berg).

Der Plan von TSV-Trainer Daniel Kerscher, pro Halbzeit je elf Akteure einzusetzen, wurde bereits nach 23 Minuten durchkreuzt, als sich Max Knöpfle verletzte. „Ich wäre froh, wenn es nur eine Zerrung wäre, ich befürchte eher einen Muskelfaserriss“, meinte der 22-jährige Offensivspieler. Die Gastgeber dominierten zwar, doch die vielbeinige Abwehr ließ wenig zu. Jonathan Grimm scheiterte an Torwart Tobias Linsenmeier, der nach einer halben Stunde die Kugel abprallen ließ, doch Maximilian Beck war zu überrascht. Die zweite Hälfte brachte ein deutliches Chancenplus. Manuel Meyer scheiterte nach einer starken Puscher-Flanke noch an Torwart Linsenmeier (53.), doch in der 55. Minute fiel das Führungstor durch Stefan Mayer nach Vorarbeit von Puscher und Manuel Meyer. Stefan Mayer hätte gleich nachlegen können und Jens Schüler konnte weder mit einem 18-Meter-Schuss (61.) noch mit einem Kopfball nach einer Bosch-Ecke (63.) den FVD-Torwart überwinden. In der 65. Minute erhöhte Puscher nach einem Steilpass von Etienne Perfetto aus der eigenen Hälfte auf 2:0. Perfetto war auch am 3:0 beteiligt, als er nach Balleroberung auf Julian Bosch legte (83.) und das 4:0 hätte Perfetto nach einem feinen Schüler-Zuspiel eigentlich selber machen müssen, doch letztlich machte Stefan Mayer sein zweites Tor (87.). (jais)