Fußball-Landesliga Südwest

Enttäuschender Auftakt für den TSV Nördlingen

Plus Trotz Führung unterliegt Nördlingen mit 2:3 (2:1) gegen den kampfstarken SV Bad Heilbrunn.

Von Jim Benninger

Es ist bekannt, dass sich Absteiger in der neuen Liga oft schwertun. So ging es auch dem TSV Nördlingen im ersten Punktspiel der Landesliga Südwest gegen einen kampfstarken SV Bad Heilbrunn. Die Rieser bestimmten zwar meist das vom unaufgeregt pfeifenden Erlanger Schiedsrichterobmann Christoph Stühler gut geleitete faire Match, mussten in der zweiten Halbzeit aber nach zwei Kontern noch eine unglückliche Niederlage hinnehmen.

