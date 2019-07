19.07.2019

Hattrick im Toto-Pokal

Im Stadtderby gibt es einen klaren Sieger. Der FSV Marktoffingen überzeugt ebenfalls. Zu den Höhepunkten der zweiten Runde gehört der Traumstart der SG Munzinger SV/FC Birkhausen

Von Klaus Jais

In der zweiten Runde des Toto-Pokals blieben zumindest im Landkreis Donau-Ries Überraschungen aus. Nur ein Spiel wurde diesmal im Elfmeterschießen entschieden: A-Klassist SV Kaisheim verlor gegen den Kreisklassisten SV Eggelstetten 5:7. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2.

Die Spielgemeinschaft Großsorheim/Hoppingen unterlag im Stadtderby dem TSV Harburg 2:6. Spieler des Tages war Daniel Langer, dem in der ersten Hälfte innerhalb von nur 27 Minuten ein Hattrick gelang (12./19./39. Minute). Noch vor der Pause konnte Spielertrainer Heiko Rieß verkürzen. Als fünf Minuten nach der Pause Jakob Ganzenmüller sogar auf 2:3 verkürzte schien kurzzeitig eine Überraschung möglich. Doch die Burgstädter schlugen zurück: Florian Knöferle (57.) und Maximilian Vogt (64.) stellten auf 2:5. In der 77. Minute machte Matthias Pickel sogar das halbe Dutzend voll.

110 Zuschauer fanden sich auf der Wemdinger Robertshöhe zum Derby TSV Wemding – TSV Wolferstadt ein. Die Gäste gingen durch den Ex-Wemdinger Kevin Reicherzer zweimal in Führung (18./24.), jedesmal gelang Manuel Fensterer der Ausgleich (20./26.). Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: Konrad Reicherzer traf für die Gastgeber zur erstmaligen Führung. Auf der Gästeseite spielen bekanntlich Bruder Thomas Reicherzer und Neffe Kevin. Alles klar machte Sebastian Schneider mit dem 4:2 in der 89. Minute.

Einen hohen 6:0-Sieg landete der FSV Marktoffingen beim A-Klassisten SC Nähermemmingen-Baldingen, wobei sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintrugen. Zur Pause führte der Kreisligist durch die Treffer von Fabian Bauer (9.), Marco Häfele (21.), Hannes Reichherzer (42.) und Alexander Kirchenbaur (43.) bereits 4:0. Das halbe Dutzend machten im zweiten Abschnitt Peter Hlawatsch (61.) und Daniel Lingel (69.) voll.

Die Spielgemeinschaft Munzinger SV/FC Birkhausen erwischte in der zweiten Runde des Totopokals einen Traumstart, denn nach einer Viertelstunde stand es im Spiel gegen den ersatzgeschwächten TSV Mönchsdeggingen bereits 3:0.

Torjäger Tobias Grimmeisen traf schon nach vier Minuten zum 1:0, Tobias Giesemann erhöhte nach elf Minuten auf 2:0 und Philipp Stempfle verwandelte einen Strafstoß (16.). Zwar konnte Christoph Göttler in der 35. Minute verkürzen, doch postwendend stellte Grimmeisen mit seinem zweiten Tor den alten Abstand her. Nach einem gekonnten Zuspiel von Robert Rauwolf traf Julian Streinz in der 56. Minute zum 5:1-Endstand. Matthias Meyer prüfte danach mit einem Kopfball noch Torwart Mathias Göttler, der in der 87. Minute bei einem Schuss von Marco Allgeyer eine höhere Niederlage verhinderte. Die einzige reelle Torchance der Südrieser im zweiten Durchgang war ein Flachschuss von Christoph Göttler, der jedoch knapp vorbei flog (69.).

