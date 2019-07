vor 55 Min.

Heute beginnt das Scharlachrennen

Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse S, die süddeutschen Championate des Pferdenachwuchses und die Elitefohlenauktion – auf der Kaiserwiese ist für jeden etwas dabei

Er ist der sportliche Höhepunkt jedes Scharlachrennens schlechthin, der Große Preis der Springreiter um die Goldene Daniel-Peitsche von Rudolf und Maria Grenzebach am Sonntagnachmittag. In diesem Jahr sind seitens des Veranstalters der deutsche Meister Toni Hassmann gemeldet und eventuell will sogar die amtierende Weltmeisterin der Springreiter, Simone Blum, satteln. Auch Titelverteidiger Hans-Peter Konle aus Küps hat sein Kommen angesagt und möchte wieder nach der Goldenen Daniel-Peitsche im Großen Preis der Stadt Nördlingen (präsentiert von der Varta Storage GmbH) greifen.

Spannender Sport ist auf der Kaiserwiese also vier Tage lang garantiert. Dies nicht nur im Großen Preis, sondern auch im Bayernchampionat der Top-Springreiter des Freistaats oder im Kids Cup, bei dem Ponyreiter im Alter von acht bis zwölf Jahren startberechtigt sind. Die besten drei- bis sechsjährigen Reit-, Dressur- und Springpferde aus den Zuchtgebieten des Deutschen Sportpferdes (Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Thüringen, Rheinland-Pfalz-Saar und Brandenburg-Anhalt) treten auf dem Championatsplatz bzw. die Springpferde auf der Kaiserwiese an, um die Titelträger des Jahres 2019 zu ermitteln und darüber hinaus eine Nominierung bzw. Qualifikation für die Bundeschampionate in Warendorf zu sichern.

Den achtstündigen Anreiseweg nach Nördlingen scheut einmal mehr das Haupt- und Landgestüt Neustadt an der Dosse nicht. Auch die Haupt- und Landgestüte Schwaiganger, Marbach und Moritzburg reisen mit ihren Stars, die zuvor auf den hiesigen Landes-championaten glänzten, zum Stelldichein der Besten auf der Kaiserwiese an. Bereits drei Mal in Folge hat DSP De Sandro aus der Zucht von Adolf Lembke im Besitz der Dressurhengste Schleyer den Championatstitel gewonnen. Ob ihm das dieses Jahr zum vierten Mal bei den sechsjährigen Dressurpferden gelingen wird?

Erwartet werden darüber hinaus ehemalige Körsieger, Fräulein Fischer, die strahlende Landeschampionesse, die das Gestüt Greim vor vier Jahren in Nördlingen auf der Elite-Fohlenauktion erworben hat. Und auch die Reitponys kämpfen zum zweiten Mal um den Titel des Süddeutschen Reitponychampions.

Zum 13. Mal steht bei den Süddeutschen Pferdezuchtverbänden am Samstag die Elite im Auktionsring. In diesem Jahr sind 70 Fohlen auserwählt, die unter den Hammer kommen. Angeboten wird international gefragte Genetik und Kunden werden aus aller Welt persönlich in Nördlingen sein oder sich via Telefonleitung zuschalten. Auktionsbeginn ist um 19 Uhr. Der Kartenverkauf ist ab 17.30 Uhr (Ticket Tribüne: 12 Euro / Stehplatz: 6 Euro).

Auch Pferdezüchter aus Nördlingen und Umgebung sind mit Fohlen vertreten: Sylvia Jeromin ist Ausstellerin von Coupe de Daniel, ein Sohn des international über 160 Mal siegreichen Schimmels Colorit, der u.a. die German Masters in Stuttgart gewonnen hat. Gleich mit zwei Fohlen ist Wolfgang Regele aus Maihingen am Start: High Hopes, ein Sohn des Hickstead White, sowie Tasunka, eine Tochter des Welt-Cup-Siegers Taloubet Z. Aus Pflaumloch reisen Marlies Schleicher und Günther Hahn mit einem Sohn des Limoncino, einem Prämienhengst der Hengsttage des Deutschen Sportpferdes an. Die Fohlen werden am Freitagabend um 19 Uhr auf der Kaiserwiese präsentiert (Eintritt frei).

Auch abseits des sportlichen Geschehens kommen Besucher auf ihre Kosten: Spektakuläre Vorführungen von Vierspännerfahrern mit ihren Gespannen und nicht zuletzt das namensgebende Scharlachrennen um die scharlachrote Schabracke, die Jagdreiter mit ihrer Hundemeute, die Traktorenparade oder eine Publikumsverlosung am Sonntag versprechen ein abwechslungsreiches Programm. (hbm)

Am Samstag kostet der Eintritt drei Euro, am Sonntag fünf Euro. Eine Familienkarte gibt es zum Preis von sechs Euro. Damen mit Hut haben am Sonntag freien Eintritt.

Themen Folgen