vor 35 Min.

Kein Sonntagsspaziergang für die Nördlinger Korbjäger

Der TSV Nördlingen tut sich gegen den Tabellenfünften München Basket vor allem in der

Die TSV-Korbjäger mussten beim Heimspiel gegen den Tabellenfünften München Basket erneut auf Center Garny Garcia Nivar verzichten. Spielmacher Lukas Scherer war aufgrund eines Fahrradunfalls nicht einsetzbar, die Nachwuchsspieler Benedikt Schwarzenberger und Julian Neuwirt sowie Aushilfscenter Tobias Mußgnug fehlten verletzungsbedingt. Dazu kam, dass Shaquan Cantrell nur mit stark bandagierten Fingern antreten konnte. Der Gegner hingegen konnte aus dem Vollen schöpfen.

Das Spiel wurde durch Georgi Krastev, der einen Ballgewinn per Steilangriff abschloss, eröffnet. Als dann Shaquan Cantrell einen Dreipunktetreffer verwandelte und Philipp Steinmeyer zwei schnell herausgespielte Korbleger folgen ließ, sah sich Münchens Trainer bereits nach drei Spielminuten beim Zwischenstand von 11:4 zu einer ersten Auszeit genötigt. Diese brachte jedoch keinen Erfolg, denn die Rieser schraubten ihren Vorsprung mit gefälligem Mannschaftsspiel bis auf 21:6 in die Höhe und beendeten das erste Viertel mit einer 21:13-Führung. Zu Beginn der zweiten zehn Minuten ließ Mehdi Ruppert mit zwei erfolgreichen Freiwürfen den Vorsprung wieder in den zweistelligen Bereich anwachsen. Obwohl die Gäste nun besser in Fahrt kamen, konnten Philipp Steinmeyer, Shaquan Cantrell und Georgi Krastev immer wieder vorlegen und dafür sorgen, dass die Hausherren mit einem 44:32-Vorsprung in die Halbzeitpause gingen.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es zunächst nach einem entspannten Nachmittag aus, denn Shaquan Cantrell erhöhte auf 48:32. Dann verzettelten sich die Nördlinger jedoch in erfolglosen Einzelaktionen und produzierten völlig unnötige Ballverluste. Ein Umstand, den die Gäste zum Aufholen nutzten. Lediglich zehn Punkten durch den US-Amerikaner Cantrell und einem durch Georgi Krastev verwandelten Abpraller war es zu verdanken, dass die Einheimischen am Ende des dritten Viertels noch mit 56:47 in Führung lagen.

Die Landeshauptstädter setzten auch im Schlussdurchgang ihre Aufholjagd fort, während die Rieser nichts mehr zustande brachten. Fünf Minuten mussten die Zuschauer im Schlussdurchgang warten, bis auf Nördlinger Seite wieder gepunktet wurde. Bis dahin hatten die Münchner den Rückstand aufgeholt und zum 56:56 ausgeglichen. Ein Korbleger durch Philipp Steinmeyer wurde postendend durch die Gäste egalisiert. Erst ein schön herausgespielter und durch Florian Knie verwandelter Dreier sowie ein Korbleger durch Georgi Krastev brachten wieder etwas Sicherheit. Krastev zeigte jedoch anschließend Nerven an der Freiwurflinie und konnte lediglich zwei der ihm zugesprochenen sieben Freiwürfe im Netz des Gegners unterbringen. Nochmals waren die Gäste bis auf 65:61 heran (39. Min.), ehe ein weiterer Dreier durch Florian Knie die Vorentscheidung brachte. Shaquan Cantrell erzielte sieben Sekunden vor dem Schlusspfiff den letzten Punkt zum am Ende glücklichen 70:66-Sieg.

(leo)

TSV Nördlingen: P. Steinmeyer 16 Punkte (1 Dreier), J. Steinmeyer, Knie 6 (2), Hecht, Krastev 15, Cantrell 29 (1), Lang

