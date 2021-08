Alerheim ist nun alleiniger Spitzenreiter

Souveräner 4:1-Sieg gegen Mündling-Sulzdorf. Verfolger Laub unterliegt

(3:1). – Die Heimelf legte einen Bombenstart hin und ging durch Robert Zwölfers Drehschuss und kurz darauf durch Simon Schmidts Abschluss unter die Latte früh mit 2:0 in Front (2./6.). Einen umstrittenen Strafstoß verwandelte Georg Heckl zum 2:1 (14.), doch der starke Simon Schmidt sorgte mit einem Freistoßhammer aus 25 Metern für den 3:1 Halbzeitstand (45.). In der zweiten Hälfte gab es nur noch wenige Chancen, wobei die Gäste nie richtig gefährlich wurden. Tobias Stelzle rundete mit seinem Strafstoß zum 4:1 (83.) die souveräne Vorstellung des Tabellenführers ab.

Tore 1:0 Robert Zwölfer (2.), 2:0 Simon Schmidt (6.), 2:1 Georg Heckl (14., Strafstoß), 3:1 Simon Schmidt (45.), 4:1 Tobias Stelzle (83., Strafstoß). Zuschauer 100.

SG Munzingen/Birkhausen – TSV Monheim 2:0 (0:0). – In der ersten Halbzeit war Monheim die aktivere Mannschaft und kam zur ersten Chance, welche die Heimabwehr gerade noch klären konnte (8.). Gegenüber lenkte Tormann Bengel Giesemanns Schuss um den Pfosten (20.) und Johannes Maier scheiterte ebenfalls an Bengel (26.). Scheuenpflug wiederum vergab eine Riesenmöglichkeit für die Gäste (27.) und Heimkeeper Röttinger parierte einen Monheimer Distanzschuss (45.). Die einzigen Höhepunkte im zweiten Durchgang waren die beiden Tore. Matthias Meyer köpfte einen Eckball zum 1:0 ein (58.) und Tobias Giesemann verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0-Schlussstand (75.).

Tore 1:0 Matthias Meyer (58.), 2:0 Tobias Giesemann (75., Foulelfmeter). Zuschauer 90.

SpVgg Deiningen – SG Niederhofen-Hausen 3:0 (1:0). – Die Gäste besaßen die ersten Möglichkeiten, doch Tormann Stefan Hahn klärte gegen Käser aus der Kurzdistanz (3.) und entschärfte auch Kleemanns Freistoß (20.). Nach einem Jais-Freistoß und einer „Slapstick-Einlage“ der Gäste schob Jakob Schichl zum 1:0 ein (32.). Nach dem Wechsel war die SG am Drücker. Hahn parierte Uhls Kopfball nach Friedel-Feistoß (50.) und bei einer gefährlichen Hereingabe verpassten gleich zwei Gästespieler (58.). Effizienter agierten die Gastgeber, denn Robin Welchner verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 (73.). Friedel köpfte knapp am Heimtor vorbei (80.), ehe Daniel Deininger nach schöner Einzelleistung für den 3:0-Endstand sorgte (85.).

Tore 1:0 Jakob Schichl (32.), 2:0 Robin Welchner (73., Foulelfmeter), 3:0 Daniel Deininger (85.). Zuschauer 150.

TSV Mönchsdeggingen – SG FSV Buchdorf/Daiting 0:1 (0:0). – Trotz ansprechender Leistung unterlag die ersatzgeschwächte Heimelf. Die erste Hälfte war arm an Höhepunkten, lediglich Maiers Kopfball sorgte für Gefahr vor dem Gästetor. Nach der Pause lenkte SG-Tormann Schwertberger Kirchgassers Schuss zur Ecke (49.), gegenüber parierte Göttler gegen Eidner. Kastner verfehlte das Heimtor knapp, bevor Marius Schmid nach einem zu kurz abgewehrten Ball aus 16 Metern zum 0:1 traf (75.). Der TSV besaß noch zwei Chancen zum Ausgleich, doch sowohl Manuel Beck nach Alleingang und Tim Göttler per Kopf zielten übers Tor.

Tor 0:1 Marius Schmid (75.). Zuschauer 100.

SG TSV Wolferstadt 1/TSV Wemding 2 – SV Schwörsheim-Munningen 6:0 (2:0). – Souverän kam die Heimelf zum ersten Saisonsieg. Edi Fischer nach Eckball (13.) und Kevin Reicherzer mit sehenswertem Freistoß (19.) sorgten für das frühe 2:0. Viele Nickeligkeiten beider Teams hemmten den Spielfluss. Als Thomas Reicherzer zum vorentscheidenden 3:0 einschob (50.), erlahmten die Offensivbemühungen der Gäste. Auch in Unterzahl blieb die SG am Drücker und kam durch Julian Hönle (73.), Salvatore di Candias Kopfball (78.) und Johannes Hönle (90.+1) zum 6:0-Kantersieg.

Tore 1:0 Edi Fischer (13.), 2:0 Kevin Reicherzer (19.), 3:0 Thomas Reicherzer (50.), 4:0 Julian Hönle (73.), 5:0 Salvatore di Candia (78.), 6:0 Johannes Hönle (90.+1). Zuschauer 50.

FSV Flotzheim/Fünfstetten – Lauber SV 2:1 (0:1). – Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg für die Platzherren. Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen mit Torchancen auf beiden Seiten. Lukas Eireiner brachte Laub mit 0:1 in Front (14.), gegenüber scheiterte Hofmann mit einem Freistoß. Im zweiten Durchgang dominierte die Heimelf und drang mehrmals gefährlich in den Lauber Strafraum ein. So konnte man das Spiel noch drehen, als Jonas Roßkopf das 1:1 gelang (53.) und Elion Shala nach Foul an Sebald per Strafstoß den 2:1-Siegtreffer erzielte (66.). Laub bemühte sich, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Tore 0:1 Lukas Eireiner (14.), 1:1 Jonas Roßkopf (53.), 2:1 Elion Shala (66., Foulelfmeter). Zuschauer 200.