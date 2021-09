Kein Training mehr für die Jüngsten

Übungsleiter-Mangel macht sich auch beim TSV Nördlingen bemerkbar

Nach den Sommerferien haben nun wieder alle Kinder und Jugendlichen das Leichtathletiktraining im Rieser Sportpark begonnen. Immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr findet das Training für die Sechs- bis Zehnjährigen unter Leitung von Florian Koch und Laura Weng bei entsprechender Witterung im Stadion und dann wieder in der Hermann-Keßler-Halle statt. Die Jugendlichen ab der fünften Klasse (Elfjährige bis junge Erwachsene) trainieren jeweils mittwochs unter der Leitung der Trainer Dagmar Spannbauer und Simon Handl von 18 bis 20 Uhr. Für die Jugendlichen besteht dann noch eine weitere Trainingsgelegenheit jeweils am Freitag von 17 bis 19 Uhr mit Dagmar Spannbauer und Simone Hampp ebenfalls im Stadion bzw. je nach Witterung in der Hermann- Keßler-Halle. Die verantwortlichen Übungsleiter werden von Rudi Scherer und Sarah Schneider unterstützt.

Für die vier bis sechsjährigen Kinder hat sich noch kein Übungsleiter gefunden, sodass dieses Training für die Jüngsten nicht mehr angeboten werden kann.

Es gelten für alle Trainingsabende die derzeit gültigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Insofern werden die Übungseinheiten so lange und so oft es die Witterung zulässt im Freien stattfinden. (pm)