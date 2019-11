05.11.2019

Perfekter Spieltag für den TSV

Die erste Herrenmannschaft behauptet sich im bisher schwersten Saisonspiel. Auch die anderen TSV-Teams siegen

Mit der DJK Augsburg-Nord traf die „TSV-Erste“ am vergangenen Wochenende auf das einzige ebenfalls ungeschlagene Team der laufenden Bezirksligasaison. Dass die Nördlinger ihre weiße Weste in dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen behielten, lag unter anderem auf einer verbesserten Doppelperformance. Zwar stolperte ausgerechnet die Einser-Kombination André Hock/Sven Svendsen, doch beide anderen Partien konnten die Nördlinger Duos für sich entscheiden.

Im vorderen Paarkreuz glänzte nach einem mühevollen Sieg von Hock insbesondere Ilja Gross, der an diesem Abend beide Einzel gewann und direkt den gegnerischen „Einser“ – Timo Hentschel – bezwang. Beim Zwischenstand von 4:1 kam es dann zur attraktivsten Begegnung des Abends. Der derzeit mitunter glücklos agierende Svendsen zeigte seine überzeugendste Saisonleistung, traf jedoch auf einen ebenfalls am Limit spielenden Stefan Riess. So lieferten sich die Linkshänder rasante tischnahe Topspinduelle. Ausschlaggebend für die Niederlage von Svendsen war indes die hohe Trefferquote von Riess’ Rückhand, sodass das Spiel mit 3:1 an Augsburg ging.

Die im mittleren und hinteren Paarkreuz stark besetzten Gäste gewannen in der Folge drei weitere Partien, agierten zeitweise auf Augenhöhe. Ein abgeklärter 3:0-Sieg von Hock eröffnete jedoch eine starke zweite Einzelrunde der Nördlinger, die in allen fünf folgenden Spielen – meist deutlich – die Oberhand behielten. Svendsen erspielte sich dabei den angesichts seiner Tagesform verdienten Einzelsieg gegen Ulrich Riegel.

Geradezu obligatorisch war es, dass Marcel Kirschner den Siegpunkt zum 9:5 holte. Kirschner zeigte sich zwar sichtlich unzufrieden mit dem eigenen Spiel, haderte und stand sich teils selbst im Weg, konnte aber gegen Matthias Müller knapp mit 3:2 gewinnen.

Ein zufriedener Liebl resümierte: „Auf ein 2:1 aus den Doppeln hatten wir gehofft. Mit den weitgehend guten Leistungen in den Einzeln können wir zufrieden sein, arbeiten aber weiter an unseren Schwächen, da die nächsten harten Gegner schon warten.“

Dafür, dass dieser Heimspieltag ein „perfekter“ für den TSV wurde, sorgten die drei weiteren aktiven Teams. Der TSV II, III und IV gewannen ihre Begegnungen deutlich, sodass die zweite Mannschaft derzeit ebenfalls ungeschlagen in der Bezirksklasse steht. (pm)

TSV Nördlingen I – SV Nordendorff II: Hock/Svendsen – Drobina/Riess 2:3, Gross/Kirschner – Hentschel/Müller 3:1, Berg/Liebl – Riegel/Hindl 3:2, Hock – Drobina 3:2, Gross – Hentschel 3:1, Svendsen – Riess 1:3, Berg – Riegel 2:3, Kirschner – Hindl 0:3, Liebl – Müller 1:3, Hock – Hentschel 3:0, Gross – Drobina 3:1, Svendsen – Riegel 3:1, Berg – Riess 3:0, Kirschner – Müller 3:2.

