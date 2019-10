vor 20 Min.

Starke Aufholjagd gegen den Meister

Nach klarem Rückstand steigern sich die Nördlingerinnen von Viertel zu Viertel und landen gegen den Vorjahres-Primus einen verdienten Heimsieg

Die Heimbilanz sollte makellos bleiben, das war das Ziel der Regionaliga-Damen des TSV Nördlingen. Beim zweiten Heimspiel der Saison sahen sie sich jedoch einer echten Herausforderung gegenüber. Gegner waren die Wildcats aus Würzburg und damit der Meister der Vorsaison. Die Ausgangssituation war dabei nicht gerade optimal. Nicht nur bei den Spielern gab es einige Ausfälle, auch auf Trainer Tony Imreh musste wiederum verzichtet werden. Diesmal wurde er sehr zur Freude der Nördlinger Mädels von Imre Szittya vertreten, der das Team im vergangenen Jahr betreut hatte.

Zwar waren die Rieserinnen höchst motiviert, den nächsten Sieg vor heimischem Publikum einzufahren, allerdings verlief das Spiel zu Beginn nicht optimal. Das Nördlinger Spiel wirkte unorganisiert und es fielen nur sehr vereinzelt Körbe für die Gastgeber. Die Würzburgerinnen nutzten diese Gelegenheit, um sich von Beginn an einen kleinen Vorsprung zu verschaffen.

Auch im zweiten Viertel änderte sich das Bild nicht und beim 10:23 schien es, als würden man von den Gästen aus Unterfranken völlig überrannt. Dann fielen auch auf Seiten der Rieserinnen einige Würfe von außen, sodass man bis zur Halbzeitpause Schadensbegrenzung betreiben konnte. Beim 27:36 war die Partie zwar noch lange nicht verloren, klar war jedoch auch, dass für einen Sieg eine deutliche Steigerung nötig war.

Nach der Pause entwickelte sich die Partie zu einem zerfahrenen Hin und Her, bei dem beiden Teams nicht viel gelingen wollte. Zwar verteidigten die Nördlingerinnen deutlich besser, im Angriff hatten sie jedoch weiterhin ihre Probleme. Erst Mitte des Viertels kam endlich der ersehnte Schwung ins Spiel. Immer wieder war es Isabella Schenk, die Kampfgeist zeigte und den gegnerischen Korb attackierte. Damit läutete sie eine Aufholjagd ein und der Rückstand wurde Punkt für Punkt verkürzt. Vor dem letzten Spielabschnitt trennten die beiden Mannschaften gerade einmal zwei Zähler.

Hervorragende Verteidigung gegen hilflose Gäste

Nun waren es die Gäste, die hilflos wirkten und sich nicht gegen den Lauf der Gastgeberinnen wehren konnten. Die Heimmannschaft verteidigte nun hervorragend und konnte einige Ballgewinne verbuchen. Angeführt von Katharina Schenk und Sandra Keller, die beide einen ausgezeichneten Tag hatten, drehten die Schwaben das Spiel und erarbeiteten sich einen kleinen Vorsprung. Drei Minuten vor Schluss war ein Plus von sieben Zählern auf der Anzeigetafel zu sehen, der bis zum Ende verteidigt wurde. Die Würzburgerinnen bewiesen eine handfeste Freiwurfschwäche und ließen die entscheidenden Punkte liegen. So konnten sich die Rieserinnen am Ende über einen 68:63-Heimsieg freuen, den sie sich in der zweiten Halbzeit erkämpft hatten. (kge)

TSV Nördlingen I. Schenk (11), P. Steinmeyer (5/1 Dreier), A. Rappenegger (2), M. Berlitz (10), S. Keller (11/1), M. Modrzik, P. Wittig (1), K. Gerstmeyr (12), L. Michel (2), K. Schenk (14/1)

