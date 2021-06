Grünes Licht fürs Sportabzeichen

Training findet auch im zweiten Corona-Jahr statt

Grünes Licht nun beim TSV Nördlingen für die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens auch in diesem zweiten „Corona-Krisenjahr“. Renate und Otto Troll, die langjährigen Organisatoren und Ausrichter dieser Aktion, bieten ab sofort wieder ihre Dienste an, nachdem es nach telefonischer Rücksprache mit der Geschäftsstelle des Bayerischen Landes-Sportverbandes keine Einwände gegeben hatte.

Lediglich zehn Personen pro Übungsabend

Unter Berücksichtigung der spezifischen Inzidenzwerte und den daraus folgenden Regelungen und Kontaktbeschränkungen sind Gruppenstärken bis zu 25 Personen beim Trainingsbetrieb erlaubt. Otto und Renate Troll werden diese Möglichkeit nicht bis zur Obergrenze ausreizen, sondern die Teilnehmerzahl auf zehn Personen pro Übungsabend begrenzen, wobei jeder gemeldete Teilnehmer zwei feste Termine zugewiesen bekommt, an denen er dann die Bedingungen in den vier bekannten Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination „abarbeiten“ kann. Für die Spezialbereiche Nordic Walking 7,5 km, Rad 20 km, Rad 200 m fliegender Start und vor allem Schwimmen wird es in ausreichendem Maße zusätzliche Termine geben. Ab sofort können interessierte Sportler ihre Meldungen an folgende Adressen abgeben: Telefon 09081/5175 oder Mail an otto.troll@t-online.de. Nach Eingang der Meldungen werden dann die Termine für die Trainingsabende zugeteilt. Diese werden wie gewohnt jeweils am Dienstagabend von 18 bis 19 bzw. 19 bis 20 Uhr ablaufen, zum ersten Mal in diesem Jahr am 15. Juni.

Man darf gespannt sein, ob das Interesse das Niveau des letzten Jahres erreicht, als es mit mehr als 70 Meldungen trotz (oder wegen) Corona einen neuen Teilnehmerrekord gab. (tr)