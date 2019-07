vor 47 Min.

TSV Nördlingen gegen SV Pullach: Torreiches Unentschieden

Die Partie des TSV Nördlingen gegen Pullach ist ein intensives und gutklassiges Spiel. Zur Halbzeit stand es bereits 3:2.

Von Klaus Jais

Am extrem torreichen vierten Spieltag der Bayernliga Süd wollten sich vor 430 Zuschauern im Nördlinger Gerd-Müller-Stadion auch der TSV Nördlingen und der SV Pullach am Torreigen beteiligen: 4:4 (3:2) stand es beim Abpfiff von Schiedsrichter Marcel Geuß (Gruppe Haßberge), der in einem intensiven, aber auch gutklassigen Spiel insgesamt neun gelbe Karten (vier gegen den TSV) verteilte.

Gegenüber der Mittwochsniederlage in Kottern war TSV-Trainer Andreas Schröter zu Umstellungen gezwungen. Da Philipp Buser und Nicolai Geiß wegen Urlaubs fehlten und Manuel Meyer über ein angeschwollenes Knie klagte, rückten Julian Bosch, Nico Schmidt und Alexander Schröter in die Anfangself. Außerdem stand diesmal wieder Daniel Martin zwischen im Tor.

Nördlingen gegen Pullach: Schon in der 18. Minute fiel der Ausgleich

Schon nach 80 Sekunden musste Aushilfsstadionsprecher Andreas Langer das erste Tor vermelden: Ausgangspunkt war ein Pass des Gästekapitäns Michael Hutterer auf die Außenbahn. Dort passte Max Zander schnell in die Box, wo exakt vom Elfmeterpunkt Justin Gaigl sofort und unhaltbar abzog. Die Rieser brauchten danach eine Viertelstunde zum ersten Abschluss, doch der 20-Meter-Schuss von Michael Meir war zu harmlos. In der 18. Minute fiel der Ausgleich. Dieser wurde eingeleitet von einem Pass von Schmidt auf Daniel Holzmann. Dessen Hereingabe verlängerte ein Gästespieler auf den langen Pfosten, wo Schröter präzise ins kurze Eck köpfte.

In der 23. Minute die erstmalige Führung: Ein genialer 40-Meter-Diagonalball von Holzmann auf Schröter leitete das 2:1 ein. Dessen Schuss wurde von Meir noch ins Tor verlängert. Doch die Führung hatte nicht lange Bestand: Henri Koudossou gab in den Strafraum, wo Max Zander aus sieben Metern nicht lange fackelte (29.). Doch bereits in der 35. Minute die erneute TSV-Führung: Diesmal behauptete sich Meir im Zweikampf mit Gästespielertrainer Alexander Benede, Zuspiel auf Schröter und der traf aus zehn Metern flach ins Eck. Nun war sogar eine höhere Führung möglich: Bosch steckte durch auf Holzmann, doch der versuchte es aus sechs Metern mit Gewalt anstatt mit Gefühl (45.) und in der Nachspielzeit eine weitere hochkarätige Chance, doch Meir scheiterte an Torwart Marjan Krasnic. „Die Szenen vor der Halbzeit tun weh, da wäre eine höhere Führung möglich gewesen“, meinte Abteilungsleiter Andreas Langer nach dem Spiel.

Die Schlussphase gehörte der Heimelf

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber die besseren Offensivszenen: Ein Holzmann-Solo endete mit einem Schuss ans Außennetz (50.) und Schröter scheiterte aus spitzem Winkel am Torhüter (52.). Das 4:2 fiel dann durch einen von Marco Haller sicher verwandelten Foulelfmeter. Holzmann kam dabei in vollem Tempo zu Fall. Doch wieder antworteten die Oberbayern prompt: Mit einem tollen Fernschuss ließ Daniel Brändle Torwart Martin keine Chance (60.).

Fortan spielte sich das Geschehen überwiegend in der TSV-Hälfte ab. Einen noch abgefälschten Zander-Schuss hielt Martin sicher und wieder Zander verfehlte knapp das lange Eck (68.). Den Einheimischen gelangen nur noch Entlastungsangriffe. Die „nicht müde werdenden Gäste“ (Andreas Langer) verfehlten nach 73 Minuten durch Nureddin El Sayed nur knapp das Gehäuse und Gilbert Diep köpfte eine Flanke von Koudossou völlig alleingelassen zum 4:4 ein (79.).

Die Schlussphase gehörte dann wieder der Heimelf, der zwar wieder nicht der erste Saisonsieg gelang, die aber trotz des Fehlens von fünf Stammspielern einen Aufwärtstrend erkennen ließ. Das 5:4 war möglich, als Schröter nach einer Balleroberung schnell reagierte und Leon Dammer bediente, doch der verfehlte aus über 35 Metern das verlassene Tor (83.). Außerdem hatte Ziad Saibou im Strafraum die Hände verdächtig weit oben und ein Schuss von Spielmacher Felix Käser wurde zur Ecke abgefälscht (93.).

TSV Nördlingen: Martin; Käser, Schmidt, Michel, Mayer, Grimm, Holzmann (ab 86. Gruber), Haller, Bosch, Schröter, Meir (ab 74. Dammer).

