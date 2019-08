00:02 Uhr

TSV-U19 vor einer schweren Saison

Nördlinger A-Junioren starten am Sonntag in die neue Landesliga-Runde

Am kommenden Sonntag (13 Uhr, Rieser Sportpark) bestreiten die U19-Junioren des TSV Nördlingen ihr erstes Saisonspiel in der Landesliga Süd. Der erste Gegner ist der aus der Bayernliga abgestiegene FC Gundelfingen und damit gleich eine Standortbestimmung für die Rieser, die mit einer völlig neuen Mannschaft an den Start gehen. „Es wird eine schwere Saison, man darf nicht wieder einen Spitzenplatz erwarten, zumal die letzten beiden Jahrgänge viel Qualität hatten“, erklärt TSV-Trainer Wolfgang Meyer (52), der in seine vierte Saison bei den Riesern geht. Sein letztjähriger Co-Trainer Mario Brettschneider veränderte sich in Richtung SV Holzkirchen, doch mit Rasim Imeri steht ihm ein TSV-Urgestein als neuer Co-Trainer zur Verfügung.

Welche Qualität die beiden letzten Jahrgänge hatten, sieht man einerseits an den Tabellenplätzen drei (Saison 2017/18) und zwei (Saison 2018/19) und andererseits an der Tatsache, dass mit Michael Meir und Jonathan Grimm zwei Akteure aus diesen Jahrgängen bereits viel Spielzeit bei den Bayernliga-Aktiven erhalten. Gegen den TSV Schwaben Augsburg saßen mit Fabian Dorschky, Maximilian Wieser, Simon Lösch und Luka Pesut weitere vier letztjährige A-Jugendspieler auf der Bank und Leon Lechner erzielte in der Bezirksligamannschaft das 2:1-Siegtor gegen den SC Altenmünster.

In der Vorbereitung auf die neue Saison fehlten die Erfolgserlebnisse: Gegen die U18 des FC Deisenhofen wurde 1:4 verloren und gegen den TV Erlangen und den TSV 1860 Weißenburg musste jeweils ein 1:2 quittiert werden. (jais)

