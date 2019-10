05.10.2019

TSV braucht eine neue Abwehrkette

Vor dem Spiel in Dachau ist Nördlingens Trainer Andreas Schröter zu personellen Änderungen gezwungen. Das fordert er von seiner Mannschaft

Von Klaus Jais

Der TSV 1861 Nördlingen konnte kein einziges der letzten fünf Bayernligaspiele für sich entscheiden. Ein Ende des Negativlaufs soll heute um 14 Uhr beim TSV 1865 Dachau erfolgen. Die fehleranfällige TSV-Abwehr, die bis dato 33 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Elf von Coach Andreas Schröter in dieser Saison. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Tabellenletzte belegt mit sieben Punkten einen direkten Abstiegsplatz.

Die chronische Anfälligkeit der Nördlinger Defensive schlägt sich auch in der Statistik nieder: Keines ihrer letzten fünf Spiele haben sie ohne Gegentor beenden können, 19 Mal landete der Ball allein in diesen Partien schon in ihrem Tor. TSV-Trainer Andreas Schröter ist durch Abwesenheiten und Verletzungen zu personellen Änderungen gezwungen. In Dachau werden Philipp Buser (Dienst) und Jakob Mayer (Turnwettkampf mit der KTV Ries) fehlen. Nico Schmidts Einsatz ist sehr fraglich (Rippenprellung aus dem Türkspor Augsburg-Spiel) und auch Felix Käser hat am letzten Mannschaftstraining nicht teilgenommen. Es wird deshalb eine neue Abwehrkette geben. Darin wird sich Urlaubsrückkehrer Johannes Rothgang wiederfinden „Er hat am Feiertag stark trainiert“, so Trainer Schröter. Er fordert von seiner Mannschaft, wieder viele Grundtugenden an den Tag zu legen: „Taktische Grundsätze müssen eingehalten werden, damit das Positionsspiel besser wird. Wenn wir dies schaffen, haben wir nach wie vor gegen jede Mannschaft eine Chance“, sagt Schröter. Der Cheftrainer schaute sich am Feiertag das Spiel der zweiten TSV-Mannschaft beim SV Holzkirchen an. Seine Eindrücke: „Luka Pesut hat mir beim Spiel in Holzkirchen auf der Außenbahn gut gefallen; er muss nur noch eigendynamischer werden. Auch Genrich Morasch war nicht schlecht, Simon Gruber kommt jetzt immer mehr. Wenn er so weitermacht, wird er ein Thema für die Erste“.

In Anbetracht der aktuellen Form und der tabellarischen Konstellation wäre es eine Überraschung, wenn der Sieger nicht Dachau hieße. In der vergangenen Saison kassierten die Rieser in Dachau eine 1:3-Niederlage, im April trennte man sich 0:0. Die Dachauer haben das schlechteste Torverhältnis (18:26) der ersten zwölf Mannschaften, belegen aber mit 20 Punkten einen guten sechsten Platz. Zuletzt siegten sie in Ismaning 1:0. „Es war keine Glanzleistung von uns, trotzdem ist der Sieg auch nicht komplett unverdient. Es war ein typisches Spiel, in dem die Mannschaft als Sieger vom Platz geht, die das erste Tor macht“, resümierte Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte (36). Robin Volland, jüngerer Bruder von Kevin Volland (Bayer Leverkusen) ist mit vier Toren der torgefährlichste Spieler der Oberbayern. Sportliches Highlight für die Dachauer im bisherigen Saisonverlauf war der Pokal-Krimi gegen den Drittligisten TSV 1860 München. Der Bayernligist hielt über 90 Minuten ein 0:0-Unentschieden, doch am Ende bewiesen die Löwen-Profis die stärkeren Nerven, die nach Elfmeterschießen mit 6:5 (0:0) siegten.

In Dachau droht der Streit zwischen dem Verein und der Stadt zu eskalieren. Der Verein soll vom Stammgelände an der Jahnstraße auf einen künftigen Sportpark an der Theodor-Heuss-Straße ausgesiedelt werden. Die Stadt will dort ein Bayernligataugliches Stadion bauen, der Vereinsvorsitzende Moll fordert ein Regionalligataugliches Stadion.

Treffpunkt für die Fahrt nach Dachau ist um 10.30 Uhr, Abfahrt um 10.45 Uhr.

