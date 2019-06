vor 22 Min.

Teilnehmerrekord trotz Dauerregens

Nördlinger Starter von der für sie neuen Strecke in Hüttlingen begeistert

Die Abteilung Turnen, Leichtathletik und Akrobatik des TSV Hüttlingen veranstaltete bereits zum 16. Mal die Hüttlinger Muffigel Läufe. Es wurden Läufe für Bambinis, Kinder und Jugendliche aller Altersklassen bis hin zum Lauf und „Walk around the Limes“ über 6,5 Kilometer und dem Hauptlauf „Lauf am Kocherknie“ über 10 Kilometer angeboten. Zum ersten Mal wird der 10-Kilometer-Lauf auch für die Ostalb-Laufcup-Serie gewertet, zu der auch der Ipf-Ries- Halbmarathon zählt. Nicht zuletzt aus diesem Grund kam es trotz des mehr oder weniger starken Dauerregens zu einem neuen Teilnehmerrekord von 531 Startern.

Bereits ab 14 Uhr gingen die Kleinsten auf die 780 Meter lange Stadtrunde, gefolgt von den nächst-älteren Jahrgängen mit entsprechend längeren Strecken. Um 16 Uhr folgte dann der Start für den zehn Kilometer langen „1. Lauf am Kocherknie“ mit 306 Finishern. Zehn bzw. 20 Minuten später wurden die 6,5-Kilometer-Läufer und -Walker auf die Strecke geschickt. Bei diesen Strecken gab es zusätzlich noch eine kleine Führung in und um Hüttlingen mit entsprechenden Hinweisschildern. Trotz des Dauerregens wurden von den zahlreichen Helfern auch drei Getränkestationen angeboten. Unter den 36 Fini-shern des „1. Lauf am Limes“ über 6,5 Kilometer waren auch Andrea Grimmeisen, Francesco Pacini und sein Sohn Elia Giuseppe Pacini vom TSV Nördlingen.

Den Hauptlauf über zehn Kilometer gewann Johannes Großkopf vom Sparda-Team Rechberghausen in 34:02 Minuten. Bei den Frauen kamen Gerlinde Herr von der DJK Schwäbisch Gmünd und Tina Schellhammer von der EnBW ODR auf die Sekunde zeitgleich in 44:32 Minuten als erste ins Ziel. Die Läufer und Läuferinnen des TSV Nördlingen, die auch für die LG Donau-Ries starteten, meisterten die ihnen bis dahin unbekannte Strecke in hervorragenden Zeiten: Michael Dambacher 45:27 Min. (10. Altersklasse M50), Hans Niederhuber 49:22 (7. AK M60), Stefan Kirchner 49:55 (13. AK M45), Bernhard Satzenhofer 53:46 (13. AK M60), Anneliese Zinke 56:15 (3. AK W60), Klaus Wurscher 59:14 (22. AK M55), Horst Leberzammer 59:38 (2. AK M70) und Christina Satzenhofer 62:00 (9. WHK, persönliche Bestzeit über zehn Kilometer). Weitere Ergebnisse unter www.muffigellauf.de

Die Nördlinger Teilnehmer freuen sich schon auf den 20. Juni 2020, um den wunderschönen Lauf auch bei trockenem Wetter genießen zu können. (hni)

Themen Folgen