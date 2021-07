Nördlinger Youngster auf dem Kleinfeld ganz groß

U9 des Tennisclubs Nördlingen gewinnt den schwäbischen Meistertitel.

Da die eine oder andere Mannschaft in der höchsten schwäbischen Spielklasse während der laufenden Saison zurückgezogen hatte, ist die Saison für die U9-Kleinfeld-Mannschaft des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen bereits beendet. Nach dem letzten 18:3-Auswärtserfolg beim SV Bergheim wurde das Team schwäbischer Meister.

In den Tennisduellen klar überlegen

Am Anfang wurde nur ein Motorikwettkampf verloren. Alle Tennismatches gingen klar an die Nördlinger. Moritz Weinig gewann 4:0/4:2, Mara Agne zweimal 4:0, Lenn Liam Ruf siegte 4:0/4:1 und Christian-David Cernica war mit 4:0/4:2 erfolgreich. Auch die beiden Doppel gingen klar an die Gäste.

Außerdem kamen in dieser Saison noch Matthis Lichtenstern und Lennart Zuber in diesem Team zum Einsatz. (hra)

