Nur Siege auf der Marienhöhe

Überaus erfolgreicher Spieltag für die Nördlinger Aktivenmannschaften

Der Tennisclub TC Rot-Weiß Nördlingen meldet sich nach der durch Corona verlängerten Winterpause erfolgreich zur Sommersaison zurück. Am ersten Heimspielwochenende waren ausschließlich Siege zu feiern.

Am Samstag legten die Damen 60 in der Landesliga Süd los und schickten ihre Gegnerinnen vom TC Schrobenhausen mit 5:1 nach Hause. Die Partie war bereits nach den Einzeln entschieden. Die glänzend aufgelegte Petra Roßkopf besiegte auf der Position eins ihre Kontrahentin mit 6:1/6:1 klar in zwei Sätzen. Da auch ihre Mitspielerinnen Marianne Meyr, Helga Stiller und Teamchefin Gabriele Hartwich nur zwei Sätze zum Sieg benötigten, stand es nach den Einzeln schon 4:0 für die Gastgeberinnen. Den Ehrenpunkt der Gäste sicherte das zweite Doppel, das mit 6:4/7:5 knapp die Nase vorne hatte.

Auch die Damen II ließen gegen den TC Buchdorf II nur einen Gegenpunkt zu und gewannen insgesamt mit 8:1. Hier hatte lediglich Franziska Schneele, auf Position zwei spielend, knapp das Nachsehen, als sie den entscheidenden Matchtiebreak mit 7:10 verlor. Sowohl alle anderen Einzelbegegnungen als auch die drei folgenden Doppelspiele gingen allesamt in zwei Sätzen an Julia Weinig, Daniela Krancheva, Regina Rieß, Johanna Agne und Julia Lichtenstern-Gaube.

Fast so, als hätten sie sich abgesprochen, ließen auch die Herren I ihren Kontrahenten vom SV Thierhaupten nur einen Ehrenpunkt. Dritte Sätze bzw. Matchtiebreaks waren in dieser Partie Fehlanzeige. Spitzenspieler Tobias Kleibl konnte zwar zumindest im ersten Satz seines Einzels noch mithalten, verlor den zweiten Satz jedoch deutlich. Allerdings revanchierte er sich mit seinem Partner Claudius Hingst im anschließenden Einserdoppel mit 6:3/6:2. Die anderen Zähler für Nördlingen steuerten Mannschaftsführer Marcelo Rojas, Ricardo Lehmann, Martin Wiedenmann und Lukas Fischer in jeweils zwei Gewinnsätzen bei.

Das spannendste Match des Wochenendes sollte die Begegnung zwischen den Herren II und dem TC Hausen werden. Mächtig ins Zeug legen musste sich Rainer Meyr auf Position eins, um seinem Gegner im entscheidenden Matchtiebreak mit 10:5 das Nachsehen zu geben. Elias Jung führte sich mit 6:3/6:3 hervorragend in sein neues Team ein. Auch Hermann Wunderer musste über den Matchtiebreak gehen, den er allerdings mit 10:3 deutlich beherrschte. Die Spiele auf den Positionen vier bis sechs gingen dann jedoch allesamt an die Gäste, sodass es 3:3 unentschieden nach den Einzeln stand.

Dass am Ende trotzdem noch ein deutlich klingender 6:3-Gesamtsieg herauskam,war dem „kleinen Wunder“ zu verdanken, alle drei Doppelspiele für sich verbuchen zu können. Den knappsten Erfolg feierte dabei der neu in die Doppelaufstellung hereingenommene Justas Kaupas an der Seite von Ricardo Lehmann, mit dem er 1:6/6:2 und 10:7 siegte. (hra)