Triathlon: Geschwister trumpfen auf Lokalsport

Timo und Lea Schmitz erzielen Bestzeiten in Zusmarshausen.

Immer mehr Ausdauersportler nehmen die Herausforderung „Triathlon“ an. Viele Veranstalter verzeichnen 2018 neue Teilnehmerrekorde. Gerade der Volkstriathlon lockt Freizeitsportler, sich auch mal mit Spitzensportlern zu messen.

Zum dritten Mal wurde der Triathlon in Zusmarshausen am Rothsee ausgetragen. Mit dabei waren die Nachwuchstriathleten des TSV Oettingen, Timo und Lea Schmitz. Timo Schmitz, bayerischer Vizemeister auf der Mitteldistanz, zeigte trotz Neoprenverbot seine Klasse bei den 500 Metern im Wasser und ging als Erster auf die Radstrecke. Dort baute er seinen Vorsprung auf komfortable drei Minuten aus. Auf der Fünf-Kilometer-Laufstrecke ließ er nichts mehr anbrennen und siegte mit einem neuen Streckenrekord in einer Zeit von 1:00:46 Std.

Vorjahreszeit um mehr als acht Minuten verbessert

Auch Lea Schmitz bestätigte ihre ansteigende Form. Um mehr als acht Minuten konnte sie ihre letztjährige Gesamtzeit verbessern und ihre Altersklasse souverän in einer Zeit von 1:17:40 Stunden für sich entscheiden. msc

