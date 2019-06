vor 27 Min.

U19 gewinnt am letzten Spieltag

Die Spieler des TSV Nördlingen bezwingen Schalding-Heining mit 3:0

Zum Saisonabschluss ging es für die Fußball-U19-Junioren des TSV Nördlingen nach Schalding-Heining (Landkreis Passau). Die Vizemeisterschaft der Rieser stand zwar bereits fest, aber man wollte die Saison mit einem positiven Ergebnis abschließen, was mit einem 3:0-Sieg auch gelang. Von Anfang an zeigten die Nördlinger eine konzentrierte und spielerisch starke Leistung. Nur die Torerzielung wollte etwas länger dauern. Chancen in Hülle und Fülle wurden vergeben, wobei der Schaldinger Torwart Mark Voss einen starken Eindruck hinterließ. Immer wieder angetrieben durch die Mittelfeldachse Lösch, Taglieber und Perfetto erspielten sich die Nördlinger ein Übergewicht. In der 14. Minute die erste Riesenchance durch Luka Pesut über halblinks, aber Voss hielt. 19. Minute: Wieder gut kombiniert und Kapitän Pesut scheiterte an der Fußabwehr des Torwarts. „Den muss er machen“, meinte Co-Trainer Mario Brettschneider zu dieser Szene.

In der 32. Minute die erste kleine Chance der Schaldinger. Ein Eckball fand den Kopf von Holzmann, aber der Ball flog über das Tor. In der 40. Minute endlich die Führung für die Nördlinger. Eine klasse Spieleröffnung durch Mario Taglieber, links auf Pesut vollendete Stefan Mayer mit seinem 16. Saisontreffer. Dieses 1:0 war längst überfällig. Keine drei Minuten später wieder eine Doppelchance durch Mayer und Lösch. Die erste Halbzeit endete mit einem Freistoß, den Taglieber trat, aber wie immer hielt Voss.

Nach der Halbzeit wechselten die Nördlinger Jonathan Grimm und Mirko Puscher für Zwölfer und Pesut ein. Sie fügten sich nahtlos ins Spiel ein. In der 62. Minute das erlösende 2:0 für die Nördlinger. Nach starkem Pass von Taglieber auf Michael Gumpp vollendete der Riedlinger ins kurze Eck.

Die Gastgeber bauten immer mehr ab und waren an diesem Tag kein ernst zu nehmender Gegner. Trotzdem gestatteten die Nördlinger den Gastgebern eine Chance. In der 68. Minute erzielten die Schaldinger ein Tor durch Kretz. Aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Es war eine krasse Fehlentscheidung durch Schiedsrichter Patrick Url, der in einigen Entscheidungen nicht den besten Tag hatte. Wenig später hatte Hamed Bamba die Chance zum 3:0, aber er vergab überhastet. In der 82. Minute eine gute Kombination über Bamba zu Lösch. Seine Flanke fand den Kopf von Youngster Mirko Puscher, der einen Flugkopfball ansetzte und seinen 14. Saisontreffer erzielte. Acht Minuten vor Schluss nochmals eine Auswechslung bei den Nördlingern. Der beste Torwart in der Landesliga, Fabian Dorschky, machte für seinen Nachfolger Marcel Randi Platz. Dorschky musste nur 24 Treffer in dieser Spielzeit zulassen. Fazit vom Trainerduo Meyer/Brettschneider: „Wir spielten eine hammerstarke Saison, die wir als Zweiter abschlossen“. Das Trainerduo wünscht den in den Herrenbereich aufsteigenden Spielern viel Erfolg und vor allem auch viele Spielzeiten. Trainer Brettschneider beendet sein Traineramt mit fünf Titeln in Nördlingen und wechselt in den Herrenbereich nach Holzkirchen. (satt/jais)

U19: Dorschky (82. Randi); Zwölfer (46. Grimm), Reule, Kraus, Lechner, Lösch, Taglieber, Perfetto, Pesut (46. Puscher), Gumpp. Mayer (71. Bamba).

