Eine starke Gemeinschaft

Der Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen musste sich unter schwierigen Umständen neu finden

Der Reit- und Fahrverein St. Georg Nördlingen hat eine neue Vorstandschaft gewählt. Barbara Heilbronner-Zuber und Klaus Krüp werden den Traditionsverein in den nächsten vier Jahren führen.

Bei der Jahreshauptversammlung im „Schlössle“ blickten die Mitglieder auf ein von Baumaßnahmen geprägtes Jahr 2020 zurück. Sowohl der Hallenboden in Nordschwabens größter Reithalle, als auch die Beregnungsanlage wurden erneuert. Ein ehemaliger Longier-Zirkel wurde zum Paddock umgebaut, sodass für die Pferde der Einsteller und die Schulpferde noch mehr Möglichkeiten für eine artgerechte Haltung geschaffen wurden. Noch attraktiver wurde die Stallanlage, indem sieben Boxen mit Außenfenstern versehen wurden. Eine barrierefreie Toilette wurde eingebaut. Die Reiterferien der Lebenshilfe konnten „ambulant“ und mit ausgearbeitetem Hygienekonzept auf der Anlage stattfinden. Schülerinnen und Schüler der Atropa-Akademie waren als Praktikanten beim Reit- und Fahrverein St. Georg zu Gast und behandelten die Schulpferde fachmännisch und kostenlos.

Ausdrücklich bedankten sich die Verantwortlichen bei allen, die im Lockdown finanzielle und moralische Unterstützung geleistet hatten. Da kein Schulbetrieb stattfinden durfte, musste der Unterhalt der Pferde durch Spenden gestemmt werden. Bei einem gemeinsamen Crowdfunding-Projekt war man innerhalb einiger Stunden erfolgreich, sodass eine Umzäunung für den Außenplatz finanziert werden kann.

„All diese Maßnahmen erforderten viel Engagement der Mitglieder“, sagte Barbara Heilbronner-Zuber. Nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Hans Hülsenbeck habe sich der Verein neu finden müssen. Und in der Corona-Krise und den damit einhergehenden Herausforderungen sei man zu einer starken Gemeinschaft zusammengewachsen. In der Zukunft würden diese Herausforderungen nicht kleiner werden, führte sie weiter aus. Es gelte, das Erbe der Vorgänger zu pflegen und die schöne Reitanlage instandzuhalten. Problematisch sei der aktuelle Zustand des Rasens auf der Scharlachrennen-Bahn, wurde in der Versammlung angemerkt. Die Stadt Nördlingen habe dort aktuell eine Blühwiese angelegt. Man müsse sehen, ob und mit welchem Aufwand die Bahn danach wieder für den Spitzensport vorbereitet werden kann.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen stand die bisherige 1. Vorsitzende Alexandra Merle nicht mehr zur Verfügung. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Reitvereins für die bisherige 2. Vorsitzende Barbara Heilbronner-Zuber aus. Zum 2. Vorsitzenden wählte die Versammlung Klaus Krüp. Heilbronner-Zuber sieht sich als Teamplayer und aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds für den Bereich Therapie-Sport zuständig. Klaus Krüp bilde dazu die ideale Ergänzung: Selbst im Spitzensport sehr erfolgreich, hebt er als Trainer auch das reiterliche Niveau im Reit- und Fahrverein St. Georg.

Manuel Sander wird als technischer Leiter für die Instandhaltungsmaßnahmen verantwortlich sein und Baumaßnahmen organisieren. Ute Stahl übernimmt das Amt der Jugendwartin und kümmert sich um das Begleitprogramm für die jüngsten Vereinsmitglieder, wie Kinderfasching oder Aktionstage. Tanja Tomic ist weiterhin Schriftführerin. Zum Kassier wählte die Versammlung Stefan Heilbronner. Als Stallwartin kümmert sich Carola Röger wie bisher um den gemeinschaftlichen Futtereinkauf und ist Ansprechpartnerin für das Personal. Isabel Schneider, selbst erfolgreiche Springreiterin, organisiert als Sportwartin zum Beispiel Springkurse und Turniere. Als Beisitzerinnen unterstützen Ute Zuber und Isabella Sinning die Vorstandschaft. Die Kasse werden weiterhin Jutta Brenner und Kurt Oeller prüfen. (zub)