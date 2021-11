Sie kamen, sie spielten, sie verloren und hoffen jetzt auf das nächste Spiel

Plus Die zweite Mannschaft aus Marktoffingen enttäuscht in Tiefenbach. Hoffnung gibt es für das Team trotzdem.

650 Kilometer Anreise, sechs Stunden Fahrtzeit und dann „nur“ einen Satz geholt. Wieder mit einem minimalen Kader von acht Spielerinnen fuhren die Damen 2 des FSV Marktoffingen ins niederbayerische Tiefenbach. Aus der vergangenen Saison wussten die Mädels um die Angriffs- und Aufschlagstärke der Gegnerinnen und so bereitete man sich in der vorangegangen Trainingswoche explizit mit dem Thema Annahme auf das Spiel vor.